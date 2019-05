Raziskovalci pediatrične bolnišnice Nationwide Children's Hospital so prešteli mesečne in letne stopnje samomorov v ZDA med letom 2013 in 2017 in v starosti od 10 do 64 let. Svoje ugotovitve so nato razdelili po starostnih skupinah.

V središču zgodbe je Hannah Baker Katherine Langford), čedna srednješolka, ki naredi samomor, za seboj pa pusti sedem kaset s 13 razlogi, zakaj si je vzela življenje. Vsak izmed teh razlogov je eden izmed sošolcev oz. sošolk, ki jo je v kratkem času šolanja tako ali drugače prizadel, jo zasmehoval, ustrahoval, obkladal z žaljivkami, spolno nadlegoval in ‒ nazadnje ‒ posilil. Pošiljko s kaseto dobi vsak od teh 13 ljudi. Foto: IMDb

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na:

• 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

• 116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)

• 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)

• 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

• 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)

• www.tosemjaz.net – pomoč za mlade

• www.zivziv.si – spletna postaja za razumevanje samomora

Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet:

• 031 704 707, info@posvet.org – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro)

• 031 778 772, svetovalnica@nijz.si – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)

195 samomorov več v devetih mesecih

V prvem mesecu po premieri nadaljevanke 13 Reasons Why so ugotovili najvišjo stopnjo samomorov v celem proučevanem obdobju za omenjeno starostno skupino: 0,57 na sto tisoč fantov med 10. in 17. letom starosti. V devetih mesecih po premieri se je zgodilo 195 samomorov več, kot jih je predvidevala statistika glede na letni čas, poroča študija, ki je pravkar izšla v zborniku Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Porast teh številk so povzročili predvsem najstniški fanti ‒ stopnja samomora med njimi se je v mesecu po premieri dvignila za 28,9 odstotka. Stopnja samomorov med dekleti ni poskočila, pa čeprav je protagonistka omenjene serije punca.

13 Reasons Why je ekranizacija istoimenske literarne uspešnice mladinskega pisatelja Jaya Asherja iz leta 2007. V njej spremljamo zgodbo fiktivne najstnice Hannah Baker (v seriji jo igra Katherine Langford), ki je naredila samomor ‒ pred tem pa je naredila še trinajst avdioposnetkov za prav toliko ljudi v njenem življenju. Po eno kaseto pošlje vsakemu človeku, ki je imel po njenih besedah vlogo pri njeni odločitvi, da si vzame življenje.

Netflix se je na novo statistiko že odzval z izjavo: "To je izjemno pomembna problematika, in poskrbeli smo, da so bila občutljiva vprašanja obravnavana z odgovornostjo." Samomor je tretji najpogostejši razlog smrti za ameriško mladino med 10. in 24. letom; vsako leto terja okrog 4600 življenj. Pogostejši je med fanti kot dekleti.

Romantiziranje samomora lahko vodi do "okužbe"

"Mladina je morda še posebej dovzetna za 'okužbo s samomorom'", ugotavlja avtor študije, Jeff Bridge, profesor pediatrije in psihiatrije z Narodne medicinske fakultete pod okriljem Univerze v Ohiu. "Nalesti" se je po njegovih besedah mogoče z zgodbami, ki na "senzacionalističen ali popreproščen način razlagajo samomorilsko vedenje, poveličujejo ali romantizirajo pokojnika, predstavijo samomor kot način dosege cilja ali pa ponujajo hipotetične napotke za to, kako samomor narediti."

V ZDA so samomori med mladimi pogosto povezani prav s problematiko, ki jo raziskuje 13 razlogov, zakaj ‒ srednješolskim ustrahovanjem, zasmehovanjem in nadlegovanjem.Foto: IMDb

Zaskrbljenost od samega začetka

Ko se je serija pojavila v Netflixovem arhivu, so številne ameriške šole staršem poslale pisma s svarili in napotki za ogled. Javnost je debatirala o tem, ali je Netflix storil dovolj za odgovorno tematiziranje samomora, in se spraševala, ali so pogovori, ki jih nadaljevanka sproža, bolj koristni ali škodljivi.

Ponudnik je na začetek serije pripel svarilo in kontaktne številke za klice v sili, a to vse številčnejših kritikov ni pomirilo. Soavtor nove študije John Ackerman je že predlani na svojem blogu zapisal, da do samomora skoraj vedno pride v obdobju izrazite čustvene krize in da ni preveč realistično, da bi uspelo najstniku v takem stanju posneti kompleksno serijo sporočil. Zmotilo ga je tudi to, da serija upodablja klasično najstniško fantazijo o tem, kako "jim bo še žal, ko me ne bo več".

"Prikazati samomor kot neizogibno posledico Hannine situacije je bilo v najboljšem primeru zamujena priložnost in v najslabšem nevarno za ranljive skupine." Foto: IMDb

Najstnikom ne bi smeli vzbujati občutka, da je šokantna (in nepovratna) gesta edini način, kako lahko okolici predočijo svojo bolečino. "Prikazati samomor kot neizogibno posledico Hannine situacije je bilo v najboljšem primeru zamujena priložnost in v najslabšem nevarno za ranljive skupine," je zapisal.

Druga sezona popravi napake prve?

Neka druga nedavna študija je pokazala, da so se učenci, ki so si ogledali celo drugo sezono nadaljevanke 13 Reasons Why, redkeje zatekali k samopoškodbam in samomorilskim mislim kot učenci, ki nadaljevanke sploh niso gledali. Razlog morda tiči v tem, da protagonisti v drugi sezoni združijo moči in se pogovarjajo o samomoru.

Upodobitve samomorov imajo lahko tako pozitivne kot negativne učinke na najstnike, svoje ugotovitve sklene Ackerman. "Starši bi morali biti pazljivi pri izpostavljanju svojih otrok tej seriji," je zapisal v izjavo za javnost. "Zdaj, ko se bližamo premieri tretje sezone, je potreben nadzor potencialnih posledic in morebitnega porasta samomorov v zvezi z nadaljevanko." Netflix je že kmalu bo objavi druge sezone potrdil, da so serijo obnovili še za tretjo sezono; predvidoma jo bomo lahko videli še letos.