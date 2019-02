Le slabe tri tedne pred dogodkom so se dokončno odločili, da se odrečejo voditelju in da bodo slavnostni dogodek vodili pač sami podeljevalci kipcev. Foto: Reuters

Za kakšno se bo letošnja podelitev izkazala, bomo vso noč v živo spremljali na MMC-ju, v ponedeljek ob 11. uri pa bo Ana Jurc v MMC-analizi gostila filmska kritika Igorja Harba in Andreja Gustinčiča, s katerima se bo pogovarjala o zmagovalcih in drugih zanimivih ter presenetljivih razpletih zlate noči.

Kako pred zaslone privabiti čim večje število gledalcev?

Med odštevanjem dni do 91. razglasitve kipcev je letos Akademijo za filmsko umetnost in znanost preganjal velik strah, da bo številka gledalcev prenosa nižja od pričakovanj, kot se je to zgodilo v zadnjih letih. Ratingi lanskega prenosa so bili najnižji v novem tisočletju, saj si je le 26,5 milijona gledalcev ogledalo slovesnost. Samo štiri leta prej je bila ta številka 43,74 milijona gledalcev. Tako je vodstvo akademije poskusilo z nekaj novimi prijemi, začeli so eksperimentirati z uvajanjem sprememb, ki so ena za drugo naletele na zgrožene odzive profesionalne in oboževalske javnosti in prinesle letošnji podelitvi vnaprejšnji slab sloves.

Odločili so se, da bi iz neposrednega prenosa umaknili podelitev nekaterih nagrad, da bi bila prireditev za gledalce izza zaslonov bolj gledljiva, in uvedli novo kategorijo za izjemne dosežke v popularnem filmu. Po številnih kritikah in odprtem pismu, pod katerega so se podpisali številni hollywoodski težkokategorniki, so na koncu vendarle umaknili odločitev, da podelitve štirih kipcev ne bodo prenašali po televiziji, uvajanje nove kategorije pa začasno prestavili na prihodnje leto.

Obenem je preteklost "homofobnih tvitov" odnesla voditelja Kevina Harta, zaradi česar bo prvič v treh desetletjih slovesna podelitev potekala brez osrednjega voditelja. Le slabe tri tedne pred dogodkom so se dokončno odločili, da se odrečejo voditelju in da bodo slavnostni dogodek vodili pač sami podeljevalci kipcev. To se ni zgodilo že od neslavnega leta 1989. Tedaj je producent oskarjev Allan Carr odločil, da jo izvedejo brez osrednjega voditelja in na ta način dajo več prostora slavnim podeljevalcem. Dogodek se je zapisal v zgodovino kot sploh daleč najslabša podelitev oskarjev, debakel pa je uničil Carrovo kariero.

Igralski obrazi, ki poosebljajo osem najboljših filmov letošnje tekme za oskarje. Foto: Reuters

V petek je v medijih odjeknil še dodaten zaplet, da Kendrick Lamar in SZA ne bosta v živo izvajala svojega za zlati kipec nominiranega singla All The Stars iz filma Črni panter. A to vsaj ne bo prispevalo k daljši podelitvi, glavni skrbi producentov. Organizatorji pravijo, da letošnji televizijski prenos na programu ABC ne bo daljši od treh ur, skupno pa bodo podelili 24 oskarjev.

Skupno bodo podelili 24 oskarjev. Foto: AP

Osem filmov v tekmi za najboljšega

Med najboljše filme sta se prvič prebila Netflixov film in Marvelov blockbuster. Ravno črno-bela Netflixova drama Roma je eden od filmov, ki letos s po desetimi nominacijami veljata za največja favorita. Romi Alfonsa Cuarona, v kateri je mehiški režiser portretiral svoje otroštvo v 70. letih v Ciudad de Mexicu, se na vrhu po številu nominacij pridružuje še Najljubša grškega cineasta Jorgosa Lanthimosa, ki spremlja šibko kraljico Ano, v imenu katere v resnici vlada njena prijateljica Lady Sarah.

Romi in Najljubši s po osmimi nominacijami sledita filma Zvezda je rojena, ljubezenska zgodba o izkušenem glasbeniku Jacksonu Maineu in mladi umetnici Ally na vzponu slave, in Mož iz ozadja, ki spremlja politično pot Dicka Cheneyja, enega najbolj vplivnih podpredsednikov ZDA.

Med nominirani za najboljši film so še Črni panter režiserja Ryana Cooglerja, ter trije, ki temeljijo na resničnih zgodbah, to so Bohemian Rhapsody režiserja Bryana Singerja, Zelena knjiga režiserja Petra Farrellyja in Črni KKKlanovec režiserja Spikea Leeja.

Roma tudi med tujejezičnimi nominiranci

Med nominiranimi ni po mnenju kritikov enega najboljših filmov leta Hladna vojna Pawla Pawlikowskega, ki pa se bo skupaj z Romo potegoval za oskarja v kategoriji filmov v tujem jeziku. Nominacije v tej kategoriji so prejeli še nemški film Never Look Away, japonski Tatiči ter libanonski Kafarnaum. Podpisujejo jih Florian Henckel von Donnersmarck, Hirokazu Kore-eda in Nadine Labaki.

Na režiserskega oskarja lahko upajo Cuaron, Lee, Lanthimos, Pawlikowski in McKay.

Za oskarja za glavno moško vlogo so nominirani Christian Bale, ki je utelesil Dicka Cheneyja, Cooper, ki je utelesil Jacksona Mainea, Rami Malek, ki je v filmu Bohemian Rhapsody utelesil Freddieja Mercuryja, Viggo Mortensen, ki je kot Tony Lip v filmu Zelena knjiga glasbenika Dona Shirleyja vozil od koncerta do koncerta, ter Willem Dafoe, ki je v filmu At Eternity's Gate upodobil Vincenta van Gogha.

Skoraj zanesljiva zmaga za Glenn Close

V ženski konkurenci se za oskarja potegujejo Yalitza Aparicio, ki je v Romi upodobila služkinjo Cleo, Glenn Close, ki je v filmu Žena upodobila potrpežljivo soprogo z Nobelovo nagrado nagrajenega pisatelja ‒ napovedujejo ji skoraj zanesljivo zmago ‒, Olivia Colman, ki je v filmu Najljubša upodobila Lady Sarah, Lady Gaga, ki je v Zvezda je rojena upodobila glasbenico Ally, ter Melissa McCarthy, ki se je z vlogo Lee Israel izkazala v filmu Can You Ever Forgive Me?

Na oskarja za najboljšo stransko moško vlogo lahko upajo Mahershala Ali (Zelena knjiga), Sam Elliott (Zvezda je rojena), Adam Driver (Črni KKKlanovec), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) in Sam Rockwell (Mož iz ozadja).

Na oskarja za žensko stransko vlogo pa Amy Adams (Mož iz ozadja), Marina de Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street Could Talk), Emma Stone (Najljubša) in Rachel Weisz (Najljubša).

Brez zlatega kipca, a z vrečko dobrot

Kmalu bo znano, kateri od nominirancev bodo v rokah držali zlati kipec, najvišje priznanje Hollywooda, vendar pa tudi tisti brez nagrad ne bodo šli domov praznih rok. T. i. goodie bag, torba prestižnih dobrot, ki jo dobi vsak nominiranec, je vredna več sto tisoč dolarjev, v njej pa so letos med drugim prigrizki iz konoplje. V vrečki se med drugim znajdejo še luksuzno potovanje na Galapagos, Islandijo, Kostariko ali Panamo, kozmetični tretmaji v vrednosti 30.000 dolarjev, portret iz stekla, ure z osebnim trenerjem in celo povodec za psa, so zapisali na portalu RTE.

Nominiranci po posameznih kategorijah: