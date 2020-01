Za svojo kariero je leta 2010 prejela nagrado Pavleta Vujisića za življenjsko delo in za velik prispevek k razvoju domačega filma. Dvakrat je slavila tudi na filmskem festivalu v Puli, kjer je prejela zlato areno za film Haloa — praznik kurvi in srebrno areno za vlogo v drami Pokonci, Delfina (Ispravi se, Delfina). Foto: IMDb

Igralko so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanug našli mrtvo v njenem stanovanju v Beogradu. Srbski minister za kulturo in informiranje Vladan Vukosavljević je ob novici sporočil, da je srbska kultura z njeno smrtjo izgubila dragoceno osebnost.

Dolgoletni upravnik Jugoslovanske kinoteke in vodja avdiovizualnega centra za digitalizacijo SANU Radoslav Zelenović pa je za Tanjug povedal, da je Neda Arnerić s svojimi vlogami zaznamovala jugoslovansko in srbsko kinematografijo. Bila je prva otroška zvezda jugoslovanskega filma in že s 13 leti postala prepoznaven filmski obraz.

Vloga v filmu Višnja na Tašmajdanu je iz nje ustvarila najstniško filmsko zvezdo, pozneje je postala seks simbol jugoslovanske kinematografije. Kot je še povedal Zelenović, je sodelovala z največjimi režiserji, velikani jugoslovanskega gledališča, in ustvarila vloge, za katere je bila nagrajena na številnih festivalih.

Delo postavila pred uradni naziv

Neda Arnerić se je rodila leta 1953 v Knjaževcu. S 16 leti se je vpisala na akademijo za gledališče, film, radio in televizijo, vendar študija ni dokončala. Tedaj je bilo namreč študentom prvega in drugega letnika prepovedano snemanje filmov in igranje v predstavah, sama pa je dobivala številne ponudbe, ki jih ni mogla odkloniti.

Leta 1980 je na Filozofski fakulteti v Beogradu diplomirala iz umetnostne zgodovine, saj so starši vztrajali, da mora pridobiti akademsko izobrazbo. Že od otroštva so jo zanimale različne oblike umetniškega ustvarjanja. Tako je obiskovala ure baleta in bila članica gledališke skupine.

Leta 1973 je nastopila v hollywoodski produkciji Shaft in Africa. Na fotografiji s soigralcem Frankom Finlayem. Foto: IMDb

Nastopila je v več kot 100 filmih in ustvarila več kot 40 vlog v gledališčih. Mnogi jo poznajo po vlogi v filmu Kdo tam poje (Ko to tamo peva), sicer pa je igrala v mnogih znanih filmih od Višnje na Tašmajdanu ali Užiške republike (Užička republika) in Sutjeske do Odpisanih (Otpisani), Varljivega poletja '68 (Varljivo leto '68) in filma Valter brani Sarajevo.

Igrala je tudi v številnih italijanskih produkcijah. Slovela je predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, zatem znova v 90. letih.

V Sloveniji je igrala leta 2007, ko so v Ljubljani snemali srbsko različico Naše male klinike v režiji Branka Djurića - Djura. Leta 1967 je odigrala tudi glavno vlogo Agate v televizijski produkciji Visoške kronike (Visočka hronika) beograjske televizije.

Ob igralski karieri več let vodila galerijo. V samostojni Srbiji je bila tudi poslanka vladne Demokratske stranke.