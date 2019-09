Na otvoritveni novinarski konferenci jo je eden izmed udeležencev celo soočil z vprašanjem, ali sploh gleda mainstream filme, na kar je Martelova v šali, a vseeno ostro odgovorila: »Presenečena sem, da veste toliko o mojih gledalskih navadah!«

Foto: Reuters

Joker ni popoln film. Za mnoge gledalce na festivalu niti ne najboljši film letošnje Mostre. A žirija z Lucrecio Martel na čelu je iz njega – kakršni koli torej že so razlogi – iz njega izklesala prelomen film za že tako popularen podžanr superjunaškega filma, ki bo zdaj še toliko bolj samozavestno ciljal na oskarje. Matic Majcen

10 dni kasneje je režiserka glavno nagrado, zlatega leva, podelila filmu Joker, enemu najbolj vročih komercialnih naslovov prihajajoče oskarjevske sezone. Poteza, ki zdaj izgleda kot nekakšen povratni udarec vsem dvomljivcem, kot osebni dokaz, da Argentinka pozna in ceni tudi tista področja filmske ustvarjalnosti, ki ji sicer po definiciji naj ne bi bila blizu.

In še druga zgodba. Na isti novinarski konferenci se je Martelova jasno opredelila, da je morda res prav, da so organizatorji v tekmovalni program sprejeli novi film obsojenega režiserja Romana Polanskega, a da mu sama ne bo čestitala, niti se ne bo udeležila večerje po premieri njegovega filma. Producent Polanskijevega filma Luca Barbareschi je iz teh besed razbral, da je Martelova njegov film že vnaprej diskvalificirala iz kroga potencialnih nagrajencev ter je zagrozil, da ga bo nemudoma umaknil s festivala, če se predsednica ne opraviči za izrečene besede. 10 dni kasneje je Martelova drugo najpomembnejšo nagrado, veliko nagrado žirije, podelila prav Polanskijevemu filmu J'Accuse.

Vsak bo seveda sam presodil, če se v teh potezah izrisuje kakšen vzorec kompenzacije za razne dvome in storjene napake, v vsakem primeru pa so podeljene nagrade na končanem Beneškem filmskem festivalu znova pokazale, kako neizogibno subjektivne in muhaste so tovrstne nagrade, ki jih podeljuje 7-članska režija iz vseh vetrov. Si predstavljate, kako izgleda razprava za mizo, pri kateri sedijo kultni japonski režiser, mlada francoska igralka, kanadski festivalski direktor, mehiški direktor fotografije, argentinska režiserka art filmov, ter poskušajo najti konsenz o filmih, ki segajo vse od kitajske animacije do ameriške znanstvene fantastike?

Na oskarjih bo Joaquin Phoenix celo poskušal nadgraditi oskarja za stransko vlogo, ki ga je leta 2008 posthumno prejel Heath Ledger. Foto: AP

Po eni strani je ta pisanost programa in žirije najboljši dokaz hipoteze, da film ne pozna meja, a je po drugi strani nemogoče pričakovati, da bi se takšna skupina lahko enotno strinjala na vseh točkah, o katerih mora odločati. Odločitve tovrstnih žirij so venomer polne kompromisov, osebnih kapric in poslovnih interesov, ki javnosti seveda ostajajo skrita. Pred sabo dobimo samo končne odločitve, preko katerih lahko zgolj sklepamo, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati.

Saj ne, da sta nagrajena Joker in J'Accuse slaba filma. Ravno nasprotno – gre za izvrstna filma, ki ju lahko zlahka umestimo med najboljše celovečerce letošnjega beneškega festivala. Največje vprašanje pa je vendarle to, kako je možno, da si nekdo – strokovnjak ali ne – ogleda film Marriage Story Noaha Baumbacha in zaključi, da si tak film ne zasluži niti ene izmed 8 nagrad, kolikor jih podeljuje ta žirija. Ker film na Netflixu izide šele v začetku novembra, naj brez kvarnikov samo povem, da gre za film, pri katerem je večina pričakovala kopijo Bergmanovih Prizorov iz družinskega življenja (1973), dobila pa film, ki je scenaristično in igralsko tako sijajen, da lahko zdaj zlahka rečemo, da je povsem na nivoju Bergmanove klasike.

Baumbachov film je očitno stranska žrtev še ene pogoste tendence tovrstnih žirij – da se nagibajo k temu, da ne bi pretirano nagrajevali ameriških filmov, ki že tako ali tako dobijo dovolj medijske pozornosti in drugih nagrad, temveč raje izpostavijo manj znane evropske in svetovne filme. Ali pa jih organizatorji že v izhodišču umestijo izven tekmovalnega programa in jim vnaprej vzamejo možnost, da bi kandidirali za festivalske nagrade. Linklaterjeva Fantovska leta (Berlinale 2014), Millerjev Pobesneli Max: Cesta besa (Cannes 2015) in Tarantinov Bilo je nekoč v Hollywoodu (Cannes 2019) so bili v zadnjih letih najočitnejše žrtve takšnih festivalskih kapric.

Naj bo pravično ali ne – ko je vse rečeno in storjeno, so nagrade na filmskih festivalih v marsičem podobni igram z žogo. Ne glede na razmerje moči med tekmo, sporne sodniške odločitve ali smolo v ključnih trenutkih, se v zgodovino zapiše samo rezultat. Joker ni popoln film. Za mnoge gledalce na festivalu niti ne najboljši film letošnje Mostre. A žirija z Lucrecio Martel na čelu je iz njega – kakršni koli torej že so razlogi – iz njega izklesala prelomen film za že tako popularen podžanr superjunaškega filma, ki bo zdaj še toliko bolj samozavestno ciljal na oskarje. Tam bo Joaquin Phoenix celo poskušal nadgraditi oskarja za stransko vlogo, ki ga je leta 2008 posthumno prejel Heath Ledger.

Že to, kako daljnosežne posledice bo imela odločitev te žirije za prihajajočo oskarjevsko sezono in za to, kako bodo studii od zdaj pojmovali superjunaške filme, dovolj dobro priča o tem, kako zgodovinsko pomembnemu festivalskemu dogodku smo bili priča v minulih dveh tednih.