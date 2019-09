Festival se bo sklenil v nedeljo zvečer s podelitvijo vesen, ki si jo lahko v neposrednem prenosu ogledate tudi na 1. programu TV Slovenija. Foto: Katja Goljat in Matjaž Rušt/FSF

Do nedelje se bo nato zvrstilo 57 filmov, med katerimi je 11 svežih slovenskih celovečercev. Med celovečerci v letošnjem tekmovalnem programu je tudi nocojšnji otvoritveni film Jaz sem Frenk, v katerem so socialistične vrednote soočene s kapitalističnimi. Protagonista, ki mu vrednote, kot sta enakost in solidarnost, niso tuje, pa igra Janez Škof. Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Vertigo in v koprodukciji RTV Slovenija.

Na nocojšnjem odprtju bodo tradicionalno podelili tudi nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo, ki jo letos prejme neodvisni filmski avtor in skladatelj Andrej Zdravič. Na festivalu bodo v sklopu Posvečeno na ogled tudi Zdravičevi filmi.

Direktorica festivala Jelka Stergel je ob 22. izvedbi dejala, da predstavlja letošnji festival premik, ki se je zgodil v slovenski filmski ustvarjalnosti in sega od socialne drame k političnemu trilerju, ki pa je še vedno socialno angažiran. Nekaj filmov v letošnjem programu po njenih besedah prinaša tudi subjektivni pristop v poetičnih dramah, ki jih zaznamujejo različni režijski pristopi in slogi.

Za vesne se bodo letos med igranimi celovečerci potegovali še filmi Korporacija v režiji Mateja Nahtigala, Vsi proti vsem Andreja Košaka, Polsestra v režiji Damjana Kozoleta, Človek s senco v režiji Eme Kugler, Oroslan Matjaža Ivanišina in Zgodbe iz kostanjevih gozdov v režiji Gregorja Božiča. V tekmovalnem programu so tudi štirje dokumentarci, in sicer Buča na vroči strehi sveta v režiji Nejca Sajeta in Jeffreyja Younga, Vprašanje identitete režiserke Sabrine Morena, Poj mi pesem Mirana Zupaniča in Hči Camorre Siniše Gačiča.

Tekmovalni program sestavlja še pet srednjemetražnih, osemnajst kratkih in trinajst študentskih filmov. Med srednjemetražnimi dokumentarnimi se za nagrade potegujejo tudi trije naslovi, nastali v produkciji dokumentarnega programa RTV Slovenija, ti so Švicarija Amirja Muratovića, Ivan in Karla Alme Lapajne in Slovenec po izbiri Aleša Verbiča.

MMCanaliza: Pred začetkom Festivala slovenskega filma, Jelka Stergel, Metod Pevec in Ana Jurc v živo

V preglednem programu bo na ogled 49 filmov, med temi dva filma, ki sta nastala v okviru dokumentarnega programa TV Slovenija: General Boroević Valentina Pečenka in Karmela, ki je nastal po scenariju in v režiji Marka Sosiča ter ob strokovnem sodelovanju Aleša Bergerja in Ludwiga Hartingerja. Posebno projekcijo bo doživel še en film, ustvarjen na TV Slovenija – Filmoljubje, 3. del: (Ne)vidni slovenski film.

Film odpira nov igrani celovečerec Metoda Pevca Jaz sem Frenk. Foto: Marko Brdar

Ogledati si bo mogoče še srednjemetražni dokumentarni film Tomos: Narejeno v Jugoslaviji avtorice Nataše Mihelič in režiserja Petra Lebana. Film je nastal v Regionalnem RTV centru Koper/Capodistria. V koprodukciji z dokumentarnim oddelkom RTV-ja pa sta nastala še dva filma iz preglednega programa, Naš Triglav in Kameleoni – Beatlesi nekdanje Jugoslavije.

Jelka Stergel je ob predstavitvi programa pohvalila uspešnost slovenskih producentov pri manjšinskih slovenskih mednarodnih produkcijah, kar se v tekmovalnem programu festivala odraža z osmimi celovečernimi in dvema kratkima filmoma.

Festival bo v nedeljo sklenila slovesna podelitev več kot 20 nagrad za film vesna, ki si jo bo v mogoče v neposrednem prenosu ogledati tudi na 1. programu Televizije Slovenija.

Pogovore z ustvarjalci filmov iz tekmovalnega programa bo prek spleta v živo prenašala Akademska televizija - AKTV, novost letošnje izdaje pa je, da si bo nedeljsko podelitev nagrad mogoče ogledati v neposrednem prenosu RTV Slovenija.

Prva enajsterica Festivala slovenskega filma