Valter brani Sarajevo je bil premierno prikazan leta 1972 na filmskem festivalu v Pulju, kjer je osvojil srebrno areno za najboljšo režijo. Foto: IMDb

V Pekingu so sporazum o sodelovanju nedavno podpisali namreč kitajsko filmsko podjetje Huahua Media, producentska hiša Dandelion Productions Inc. Iz Los Angelesa in Filmski center Sarajevo, ki je lastnik teh dveh klasik jugoslovanske vojne kinematografije.

Režiser obeh partizanskih klasik Hajrudin Šiba Krvavac in zvezda obeh Bata Živojinović. Foto: IMDb

Slovesnosti ob podpisu sta se udeležila veleposlanika Bosne in Hercegovine ter Srbije na Kitajskem, ustanovljena pa je bila tudi mednarodna produkcijska ekipa, ki bo z najnovejšo tehnologijo na novo posnela ta romantična in junaška filmska epa, poroča tiskovna agencija Tanjug.

Najbolj gledan tuji film na Kitajskem vseh časov

Omeniti velja, da sta bila Most in še posebej Valter brani Sarajevo kot antifašistična filma znana po vsej Kitajski v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Bata Živojinović (1933-2016), ki je odigral glavni vlogi v obeh filmih, je z vlogo Valterja postal mednarodna zvezda. Film velja celo za najbolj gledano tujo produkcijo vseh časov na Kitajskem, saj menijo, da je imel več kot deset milijard ogledov.

Ob Živojinoviću so zaigrali še Ljubiša Samardžić, Rade Marković, Dragomir Gidra Bojanić in Neda Spasojević, prepoznavno glasbo pa je zložil Bojan Adamič., ki je prav tako avtor glasbe v Mostu. Tako Most kot Valter brani Sarajevo je podpisal bosanski režiser Hajrudin Šiba Krvavac, prav tako je glavni scenarist obeh Đorđe Lebović.

Film Valter brani Sarajevo so posneli po zgodbi resničnega zgodovinskega lika Vladimirja Perića Valterja, znanega pripadnika odporniškega gibanja v okupiranem Sarajevu v času druge svetovne vojne. Povod za snemanje je poleg Sava Pređe, Valterejevega soborca in pisca vojnih spominov, dal režiser Hajrudin Šiba Krvavac, glavni scenarist pa je bil Đorđe Lebović. Na Kitajskem velja za najbolj gledan tuji film vseh časov, v 70. letih preteklega stoletja se je tam med drugim celo točilo pivo Valter s podobo Živojinovića na etiketi. Foto: IMDb

Kitajski turisti zagreti za muzej Valter brani Sarajevo

V začetku letošnjega aprila so v prostorih sarajevskega filmskega centra odprli muzej, posvečen filmu Valter brani Sarajevo, v okviru katerega organizirajo tudi oglede lokacij, kjer so snemali to filmsko klasiko. Po poročanju portala Radiosarajevo.ba je direktor muzeja Jasmin Duraković povedal, da so jih že aprila obiskale manjše skupine kitajskih turistov, za konec tega meseca pa imajo s kitajskimi potovalnimi agencijami dogovorjene tudi že obiske večjih skupin turistov.

Plakat za film Most, ki je premiero doživel leta 1969. Foto: IMDb

Več kot zgolj poklon klasikama

Kot so še zapisali pri Tanjugu, prihajajoča projekta ne bosta le poklon tema klasikama, temveč se bo s tem še dodatno poglobila kulturna izmenjava med Kitajsko, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Pri snemanju filma Valter brani Sarajevo naj bi sodelovala še hrvaška produkcijska hiša Jadran film.

"Ti predelavi jugoslovanskih filmskih biserov sta še en dokaz velikega uspeha srbske kinematografije, ki ima čudovito zgodovino in bogato tradicijo v številnih filmskih dosežkih. Srbija in Kitajska sta dve zelo oddaljeni državi, vendar vez, ki ju povezuje, je neločljiva in poteka skozi vsa področja, še posebej močna je na področju umetnosti," je povedala Jelena Trivan, predsednica upravnega odbora Filmskega centra Srbije.

Snemanje Mosta že v začetku leta 2020

Zagon snemanja Mosta je načrtovan za začetek leta 2020. Predstavniki Huahua Medie pa bodo v prihodnjih mesecih obiskali Sarajevo in Beograd, da si ogledajo snemalne lokacije, opravijo izbor igralcev in se posvetijo nadaljnjim pripravam za ta zajeten podvig. Za zdaj pa še ni znanega več o ekipah, ki bosta stali pred in za kamero.