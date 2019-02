Melissa McCarthy se je med nominiranci za zlate maline znašla zaradi dveh vlog (The Happytime Murders in Life of the Part) in z obema osvojila naslov najslabše igralke v glavni vlogi. Foto: EPA

Film, ki pogreva eno najbolj priljubljenih in največkrat predelanih detektivk Sherlock Holmes, je osvojil štiri maline ‒ poleg tiste za najslabši film še za najslabšega stranskega igralca (John C. Reilly), najslabšo režijo, s čimer je zlato malino prejel Etan Cohen, in najslabšo priredbo, kopijo oziroma nadaljevanje.

Melissa McCarthy je postala najslabša igralka, neželeno priznanje pa sta ji prinesli kar dve vlogi ‒ tako v The Happytime Murders kot v Life of the Party. Slab okus je igralki vsaj malo popravila malina za odkupnika, ki jo je prejela prav za vlogo v filmu Can You Ever Forgive Me?, za katero jo je Ameriška filmska akademija uvrstila med nominiranke za najboljšo igralko.

Petdeset odtenkov svobode je osvojil malino za najslabši scenarij. Foto: IMDb

Konkurenca je huda ‒ premagati bi morala favoritinji Glenn Close in Olivio Colman ‒, in tudi če bi ji to uspelo, ne bi bila prva igralka, ki bi v istem letu osvojila zlato malino in oskarja. Sandri Bullock se je to zgodilo že leta 2010, ko jo je akademija nagradila za vlogo skrbne ženske, ki pomaga revnemu mladeniču povzpeti se med zvezde ameriškega nogometa Zgodba o prvaku (The Blind Side) dan po tem, ko je bila nagrajena z malino za film Vse o Stevu (All About Steve). Igralka se je celo udeležila slovesnosti, ki pa je zdaj ne prirejajo več.

Najslabši scenarij Petdeset odtenkov svobode

Nagrada za najslabšega igralca je šla ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za vlogo samega sebe v dokumentarcu Death of a Nation in Fahrenheit 11/9. Najslabša stranska igralka je Trumpova svetovalka Kellyanne Conway, prav tako za nastop v dokumentarnem filmu Fahrenheit 11/9. Najslabši filmski dvojec je Donald Trump in njegova večna malenkostnost, tudi tokrat v Death of a Nation in Fahrenheit 11/9. Malina za najslabši scenarij pa je šla Niallu Leonardu za Petdeset odtenkov svobode.