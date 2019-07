Režiser filmov, kot so 21 gramov, Čudovito, Birdman in Povratnik, bo ob tej priložnosti mesto tudi obiskal.

Alejandro G. Iñárritu s svojimi filmi navdihuje občinstvo in kritike. Zanje je požel že celo vrsto nagrad, med drugim štiri oskarje. Foto: EPA

Direktor sarajevskega filmskega festivala Mirsad Purivatra je izrazil zadovoljstvo, da letos častno festivalsko nagrado podeljujejo avtorju, ki s svojim delom vsakič znova premika meje in svojo edinstveno ustvarjalno vizijo pretaka v nepredvidljive in genialne filmske zgodbe. "Njegovi filmi, ki jih odlikujeta poseben slog in ritem, osvajajo in vznemirjajo občinstvo in kritike po vsem svetu," je dejal.

Sarajevski filmski festival praznuje letos četrt stoletja. Foto: MMC RTV SLO

Iñárritu se bo 25. izvedbe festivala, ki bo v Sarajevu med 16. in 23. avgustom, tudi udeležil. Med drugim bo vodil mojstrski tečaj, pripravili pa bodo tudi posebno projekcijo njegovega filma Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti. Film je mehiškemu režiserju leta 2015 prinesel oskarja za najboljšo režijo, za najboljši film in izvirni scenarij, prejel pa je tudi oskarja za najboljšo fotografijo. Leto pozneje je na osrednjem večeru Ameriške filmske akademije slavil s Povratnikom, za katerega je prav tako prejel oskarja za režijo (s tem filmom je svojega prvega oskarja končno dočakal tudi Leonardo DiCaprio, Emmanuel Lubezki pa prejel še enega za fotografijo).

Na filmsko prizorišče je Iñárritu stopil leta 2000 s prvencem Pasja ljubezen, ki so ga premierno predvajali v programu Tedna kritike festivala v Cannesu, kjer je požel priznanje stroke. Zatem se je proslavil s filmoma 21 gramov in Babilon. Za zadnjega je v Cannesu prejel nagrado za režijo ter nagrado ekumenske žirije. Tudi sicer je bil Iñárritu večkrat gost tega prestižnega festivala, na katerem je med drugim leta 2010 v tekmovalnem programu predstavil film Čudovito, pred dvema letoma pa še film o navidezni resničnosti Meso in pesek. Za ta projekt so mu lani namenili posebnega oskarja.

Birdman je režiserju prinesel oskarja za najboljšo režijo, film in izvirni scenarij. Foto: Liffe

V Sarajevo prihaja letos tudi trenutno eden najbolj samosvojih filmarjev Ruben Östlund, ki je pred leti tam predstavljal večkrat nagrajeni film Kvadrat, letos pa bo predsedoval festivalski žiriji. Purivatra je o švedskem filmskem režiserju dejal, da spada med avtorje, ki ščitijo svobodo filmskega izraza. "Občudujemo njegovo posvečenost, doslednost in edinstvenost v umetniškem izrazu."

Nekaj najodmevnejših filmov Alejandra G. Iñárrituja