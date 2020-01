Avtorsko jedro nadaljevanke Jezero sestavljata režiserja Matevž Luzar in Klemen Dvornik. Foto: SOJ RTV SLO/Sašo Štih

Tretji del nadaljevanke, ki je nastala v produkciji Igranega programa Televizije Slovenija, je bil predvajan v nedeljo. Dosegel je 14,1-odstotno gledanost, kar obsega 267.600 gledalcev, in 25-odstotni delež gledalcev, ki so bili v času predvajanja pred TV-zasloni. S to številko je postala epizoda najbolje gledana igrana vsebina tega dne v Sloveniji.

Pred gledalci je še druga polovica šestdelne nadaljevanke o detektivskih podvigih Tarasa Birse. Prve tri epizode so zaradi velikega povpraševanja gledalcev izjemoma dostopne v arhivu RTV 4D še do nedelje, in sicer do 20. ure, ko bo premierno na sporedu četrti del. Prve tri dele nadaljevanke si lahko ogledate s klikom na spodnje povezave.

Zgodba TV-serije Jezero sledi Tarasu Birsi, višjemu inšpektorju za krvne in seksualne delikte, ki se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Foto: SOJ RTV SLO/Sašo Štih

Serijo je ustvaril scenaristični kvartet Tadej Golob, Matevž Luzar, Miha Hočevar in Srđan Koljević. V Jezeru spremljamo višjega inšpektorja za krvne in seksualne delikte, Tarasa Birso, ki se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Težavnega in neobičajno krutega primera umora mlade ženske se morata Taras in njegova uigrana ekipa na zahtevo nadrejenih lotiti z novo sodelavko. Ob pritiskih javnosti se Taras spopada še z osebnimi težavami ‒ potem ko gre hči edinka študirat v tujino, nastala praznina v družinskem življenju razkrije razpoke v njegovem zakonu.

Nadaljevanko Jezero lahko spremljate tudi s podnapisi (s pritiskom na teletekst stran 771), s podnapisi pa je dostopna tudi v arhivu 4D.

V maniri skandinavskih serij

Televizija Slovenija je serijo najprej predstavila avgusta na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer so kriminalko, posneto v maniri skandinavskih serij, krstili za nekakšen alpski noir. Temu je sledila še slovenska predpremiera na Liffu.

V glavni vlogi višjega inšpektorja Tarasa Birse nastopa Sebastian Cavazza, za katerega sta oba režiserja serije – Matevž Luzar in Klemen Dvornik – zelo hitro ugotovila, da je v bistvu edina prava izbira. Njegovo sodelavko Tino igra Nika Rozman, v igralski ekipi so med drugim še Gaja Filač, Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Igor Samobor, Brane Završan in Jana Zupančič.

Po zaslugi fotografije Miloša Srdića v seriji gorenjski pejsaži zasijejo kot eksotična, neokrnjena lepota, pa vseeno brez kiča turističnih oglasov, je o Jezeru zapisala MMC-jeva kritičarka Ana Jurc.

Jezero, slovenska nadaljevanka, 1. del

Jezero, slovenska nadaljevanka, 2. del