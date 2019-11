Ricky Gervais je zaslovel s humorističnima TV-serijama Pisarna in Extras, v katerih je odigral glavno vlogo in s prijateljem Stephenom Merchantom zanju napisal scenarij. Trenutno snema drugo sezono serije Posmrtno življenje (Afterlife). Foto: Reuters

Zlate globuse je Gervais vodil tri zaporedna leta, od leta 2010 do leta 2012 in nato še leta 2016.

Podelitev filmskih in televizijskih nagrad se že tradicionalno kaže kot pomemben pokazatelj uspeha pri kasnejših oskarjih. Slovesnost pritegne zvezdnike in občinstvo, a je v primerjavi z oskarji nekoliko manj uradna. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je pogosto zaznamovana z alkoholom.

Veliko pozornosti so dobile njegove šale na račun Mela Gibsona. Foto: Reuters

Malo glasnejši, malo bolj ceneni, malo bolj pijani

V sklepnem govoru leta 2012 je dinamiko med nagradama Gervais opisal takole: "Za vse, ki še vedno ne veste: zlati globusi so ista reč kot oskarji, ampak brez vsega njihovega ugleda. Zlati globusi so proti oskarjem to, kar je Kim Kardashian proti Kate Middleton. Malo glasnejši, malo bolj ceneni, malo bolj pijani in gotovo lažje kupljivi. Menda. Nič ni bilo dokazano."

Voditelj, tudi sam dobitnik zlatih globusov za TV seriji Pisarna in Extras, je v preteklih letih s svojim kontroverznim humorjem izzval tako pohvale kot kritike, znan pa je predvsem po ostrih šalah, usmerjenih v a-listo filmske industrije. Po besedah Lorenza Sorie, predsednika Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, ki zlate globuse podeljuje, njegova vrnitev pomeni, da lahko občinstvo "pričakuje nepričakovano".

"Nagrada je - brez zamere - ničvredna"

Zvezdnikom v občinstvu je na eni od slovesnosti med drugim dejal: "Ni se treba tako raznežiti, sramoto si delate. Nagrada je - brez zamere - ničvredna: košček kovine, ki vam ga je nekaj prijaznih, zmedenih starih novinarjev hotelo izročiti osebno, ker so vas hoteli spoznati in z vami posneti selfie. Samo za to gre."

Matt Damon in Ben Affleck. Foto: EPA

Nazadnje je tvegal s šalami na račun nekdanje olimpijske atletinje in aktivistke transspolnih oseb Caitlyn Jenner ter režiserja Romana Polanskega, obtoženega več posilstev. je množico nagovoril z besedami: "Utihni, ti ogaben, devianten izmeček, poln tablet!"

Leta 2016 je je zagotovil: "Nocoj bom prijazen. Spremenil sem se," a nato dodal: "No, očitno ne toliko kot Bruce Jenner. Ki je zdaj Caitlyn Jenner. Kakšno leto je za njo!"



Ko je leta 2010 film Turist dobil tri nominacije za zlčati globus, je osuplemu Johhnyju Deppu in Angelini Jolie v občinstvu dejal: "Rad bi zatrl nezaslišani trač, da so HFPA Turista nominirali samo zato, da bi se lahko družili z Johnnyjem Deppom in Angelino Jolie. To ni edini razlog. Sprejemali so tudi podkupnine."



Slovesnost pritegne zvezdnike in občinstvo. Foto: Reuters

Veliko pozornosti so dobile njegove šale na račun Mela Gibsona, ki mu je namenil le en kompliment, pa še ta zavit v kritiko, ko je rekel: "Nocoj bi v hotelski sobi raje šel na pijačo z njim kot z Billom Cosbyjem."

"V sobi je vedno čutiti napetost, ko Ricky stopi na oder globusov," pravi predsednik NBC Entertainment Paul Telegdy. "Komaj čakamo, da vidimo, kaj ima v rokavu."



Gervais je tako Affleckovega najboljšega prijatelja Matta Damona na oder povabil kot "edino osebo, ki ji Ben Affleck še ni bil nezvest".

Druge pomembne hollywoodske nagrade, kot so oskarji in emmyji, so v zadnjih letih podeljevali brez gostiteljev, ameriška televizija NBC pa je potrdila, da zlati globusi trendu ne bodo sledili. Lani, ko sta prireditev vodila komik Andy Samberg in igralka Sandra Oh, jo je videlo 18,6 milijona gledalcev.

Tokratne, 77. zlate globuse, bodo podelili 5. januarja na Beverly Hillsu. V triurnem prenosu bodo podelili 25 nagrad.