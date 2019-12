Prizor iz filma Nož v srce z Vanesso Paradis v glavni vlogi. Foto: IMDb

Nož v srce režiserja Yanna Gonzaleza je bil tako ovenčan z rožnatim zmajem žirije, ki mu ga je namenila mednarodna žirija, v kateri so bili kitajski režiser Popo Fan, srbski režiser Stefan M. Mladenović in domača intermedijska umetnica Valerie Wolf Gang.

Mnogokratno nagrajen morilski triler

"Navdušeni smo nad simboličnimi elementi v številnih domiselnih prizorih s stilskim avdio-vizualnim jezikom. Film je zapletena mešanica napetega dogajanja in satire, je drzen in kreativen," so še zapisali o tej francosko-mehiško-švicarski koprodukciji, dogajanje katere je postavljeno v Pariz leta 1979.

V filmu spremljamo Anne, ki je režiserka tretjerazrednih gejevskih pornografskih filmov. Ko jo zapusti ljubimka, montažerka Lois, se Anne odloči posneti svoj najbolj ambiciozen film, da bi znova osvojila njeno srce. Toda njeni igralci začnejo drug za drugim skrivnostno umirati. Misteriozen in retro nostalgičen morilski triler je pobral veliko nagrad, predvajan pa je bil tudi na festivalu Kurja polt, so zapisali organizatorji.

O usodi mlade francoske slikarke

Na sklepni slovesnosti so ovenčali še film po mnenju občinstva, ki je svojega rožnatega zmaja namenilo francoskemu Portret mladenke v ognju v režiji Céline Sciamma. Gre za film, ki so ga na festivalu v Cannesu nagradili s queer palmo, na ogled je bil tudi na Liffu, prihaja pa na spored Kinodvora.

"Film prikazuje usodo mlade francoske slikarke Marianne v 18. stoletju. Ko dobi zadolžitev, da naslika poročni portret Héloïse brez njene vednosti, se mora za nekaj časa odpraviti na samotno graščino. Dan za dnem opazuje svoj model, zato da jo lahko ponoči na skrivaj slika. Z vsakim dnem skupnega preživljanja časa in zadnjih Héloïsinih svobodnih dni pred bližajočo se poroko pa se mladi ženski vse bolj zbližujeta," so zapisali organizatorji.

Sicer pa tudi na tokratni izvedbi festivala niso podelili rožnatega zmaja za kratki slovenski film, saj so prejeli premalo prijav.