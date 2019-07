Zmagovalni film Tumbbad nosi letnico 2018. Foto: IMDb

15. izvedba Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina je skupno prinesla rekordnih 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 kratkih filmov iz 36 držav, od tega v tekmovalnem programu šest celovečercev, sedem glasbenih dokumentarcev in 28 kratkih filmov.

Soglasna odločitev glede zmagovalca

Žirija v sestavi režiser Sam Firstenberg, direktor BIF-marketa Romain Roll, režiser Roberto San Sebastián se je soglasno odločila, da s hudim mačkom nagradili indijski film. Pri tem so žirijo navdušili zgodba, fotografija, vizualni učinki in še veliko več, kar lahko dandanes prinese čudovita fantastična kinematografija.

O prejemniku hudega mačka so letos odločali častni gost, režiser Sam Firstenberg (Maščevanje ninje, Ninja III: obsedenost, Maščevalna sila, Ameriški ninja), direktor filmske tržnice Bruseljskega mednarodnega festivala fantastičnega filma oziroma BIF-marketa Romain Roll in Roberto San Sebastián, režiser filma Deviška noč, ki je na predlanskem Grossmannovem festivalu dobil hudega mačka za najboljši celovečerec. Foto: Grossmannov festival

Švedski igralki Christini Lindberg, eni najznamenitejših ikon eksploatacijskega filma 70. let, so se poklonili s častnim hudim mačkom. Foto: Grossmannov festival

Častna huda mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji sta prejela častna gosta tokratnega festivala, igralka Christina Lindberg in režiser Firstenberg.

Četverica drugih fantastičnih lovorik

Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel danski film Allinovi režiserja Samija Saifa. Slakov hudi maček za najboljši kratki film je postal izraelski Moj prvi v režiji Asafa Livnija.

Posebno omembo si je prislužil španski film La Noria režiserja Carlosa Baene. Nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film Melies d'argent je osvojil prav tako španski film Upi v režiji Raula Mongeja.

Odločitev gledalstva in delavniški izdelek

Občinstvo je za najboljši celovečerec izbralo madžarski film X – izkoriščani režiserja Karolyja Ujj Meszarosa, zmagovalni film Male delavnice groze pa je Smrtni greh režiserke Vanje Lee Kocen.

Letošnji Grossmannov festival fantastičnega filma in vina se je sklenil s sobotno podelitvijo nagrad.