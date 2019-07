Film Roma je lani prinesel zlatega leva mehiškemu režiserju Alfonsu Cuaronu. Foto: EPA

Sicer pa bodo v mednarodnem tekmovalnem programu 76. filmskega festivala v Benetkah prikazali 21 celovečercev.

Francosko-italijanska koprodukcija režiserja poljskih korenin Romana Polanskega nosi naslov J'accuse, film ameriškega režiserja Stevena Soderberga o aferi s panamskimi dokumenti, v katerem igrajo Gary Oldman, Antonio Banderas in Meryl Streep, pa nosi naslov The Laundromat.

Švedski režiser Roy Andersson bo v tekmovalnem programu predstavil film z angleškim naslovom About Endlessness, ameriški režiser Todd Phillips pa s težko pričakovanim filmom o Jockerju, v katerem glavno vlogo igra Joaquin Phoenix, v zasedbi pa je tudi Robert De Niro. V mednarodni tekmovalni program pa se je uvrstil še ameriški film Ad Astra v režiji Jamesa Graya z Bradom Pittom v vlogi astronavta.

Med filmi, ki bodo v Benetkah v tekmovalnem programu dočakali premiero, je film ameriškega režiserja Noaha Baumbacha s Scarlett Johansson in Adamom Driverjem v glavnih vlogah, naslovljen Marriage Story.

Med italijanskimi filmi v tekmovalnem programu bodo Martin Eden v režiji Pietra Marcella, La mafia non e piu quella di una volta v režiji Franca Maresca in Il sindaco del rione Sanita režiserja Maria Martoneja.

Že dalj časa je znano, da bodo letošnjo nagrado za življenjsko delo podelili britanski igralki Julie Andrews, ki se je v spomin večine gledalcev zapisala z vlogama v filmskih muzikalih Mary Poppins in Moje pesmi, moje sanje. Foto: Reuters

Televizijska serija ZeroZeroZero je nastala po knjižni predlogi Roberta Saviana. Foto: EPA

Filmske stvaritve, ki ne tekmujejo

V netekmovalnem programu festivala pa bosta med drugimi prikazana film Adults in the Room slovitega grško-francoskega režiserja Coste Gavrasa, ki ponuja vpogled v grško gospodarsko krizo skozi oči nekdanjega finančnega ministra Yanisa Varoufakisa, in shakespearjanska drama The King v režiji Davida Michoda, v katerem v vlogi kralja Henrika V. nastopa Timothee Chalamet, ki ga poznamo po vlogi v filmu Pokliči me po svojem imenu.

Nadaljevanje serije Mladi papež

V tej kategoriji bosta predstavitev doživeli še dve televizijski seriji: ZeroZeroZero v režiji Stefana Sollime o trgovini s kokainom, ki je nastala po delu Roberta Saviana, in Novi papež (The New Pope) Paola Sorrentina, ki je nadaljevanje njegove serije Mladi papež (The Young Pope).

Festival v Benetkah, ki velja za najstarejši filmski festival na svetu, se bo sklenil 7. septembra.