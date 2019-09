Deček Jojo Rabbit, ki mu po glavi rojijo nacistične misli, ter njegov namišljeni prišepetovalec Hitler. Foto: Promocijsko gradivo

Satirični film Jojo Rabbit, ki je bil napovedan kot "satira proti sovražnemu govoru", pripoveduje o dečku v času 2. svetovne vojne Joju Betzlerju z vzdevkom Rabbit (zajec), članu Hitlerjeve mladine, ki so mu všeč nacistične uniforme in sežiganje knjig. Po glavi mu rojijo nacistične misli, nato pa presenetljivo odkrije, da njegova mati, igra jo Scarlett Johansson, skriva judovsko deklico, ki jo igra Thomasin McKenzie, na podstrešju.

Festival v Torontu v Kanadi je med drugim namig za morebitne dobitnike oskarjev. Foto: Reuters

Deček, ki ga upodablja Roman Griffin Davis, se tako mora soočiti s svojim prejšnjim razmišljanjem in namišljenim prijateljem in prišepetovalcem Adolfom Hitlerjem, ki ga v filmu upodablja sam režiser Taika Waititi, ki je med drugim režiral filmsko uspešnico Thor: Ragnarok.

Film je sicer po pisanju francoske tiskovne agencija AFP po premieri doživel povprečne kritike.

Na 44. filmskem festivalu, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu, v Torontu so prikazali več kot 300 filmov iz 84 držav, 133 jih je na festivalu doživelo svetovno premiero. Letošnja izdaja je bila posvečena filmskim ustvarjalkam, med drugim so se poklonili igralki Meryl Streep, ki so ji podelili nagrado za življenjsko delo.

