Soustanovitelj festivala Tribeca Robert De Niro se je v nedeljo preizkusil v vlogi, s katero nima veliko izkušenj: moderatorja. Igralec, ki ne slovi ravno po gostobesednosti v zasebnem življenju, je vodil sprehod skozi filmografijo Martina Scorseseja. Po poročanju prisotnih ni izgubljal časa s klepetanjem ali drezanjem v prijatelja, občasno je le naznanil, da se bosta "premaknila k naslednjemu" filmu.

Scenarij I Heard You Paint Houses (Slišal sem, da pleskaš hiše), ki se ga je pozneje prijelo ime The Irishman, je nastal po predlogi knjige Charlesa Brandta "o največjem mafijskem umoru v zgodovini", umoru Jimmyja Hoffe. Naslov je v resnici metafora, in to zelo nedvoumna: pleskati hišo pomeni ubiti človeka; "barva" je namreč kri, ki brizgne po tleh in po stenah. Foto: AP

Čeprav je bila tema pogovora Scorsesejev bogati filmski opus, je klepet vseeno ponudil vpogled v prijateljstvo, ki sega v sedemdeseta. Režiser in igralec sta prvič sodelovala pri Ulicah zla (Mean Streets, 1973). Zaradi devetih skupnih projektov sta danes eden najbolj slavnih tandemov režiserja in muze v Hollywoodu. (Mimogrede, med občinstvom je sedel še en igralec, ki ga Scorsese redno rekrutira - Leonardo DiCaprio.)

Irec (The Irishman), ki na zaslone naših računalnikov prihaja jeseni, je naslednji v vrsti Scorsesejevih gangsterskih filmov; vpisuje se torej v tradicijo Ulic zla, Dobrih fantov in Kazinoja. Scenarij je nastal po predlogi knjige I Heard You Paint Houses (2003), v kateri Charles Brand popisuje življenjsko zgodbo mafijskega morilca Franka Sheerana – Irca. V filmu ga bo igral De Niro, sindikalist Jimmy Hoffa pa bo Al Pacino. (Hoffa je leta 1975 "izginil" s parkirišča v Detroitu, številni pa s tem incidentom povezujejo prav Irca.)

"Spada v kontekst filmov, kakršne sva skupaj že delala in po katerih sva na neki način znana – ampak upam, da ima drugačen zorni kot," je o novem filmu povedal Scorsese. "Minilo je veliko let in upam, da na stvari gledam na samosvoj način."

Čeprav nas od premiere Irca loči še več mesecev, je eden najdražjih Netflixovih filmov do zdaj že kamen spotike v večni bitki med podjetjem in kinodvoranami. Največje verige dvoran so napovedale, da ne bodo predvajale filmov, ki se ne držijo 90-dnevnega pravila ekskluzivnosti – torej tega, da je film vsaj prvih 90 dni na ogled samo v kinematografih. Netflix odgovarja, da s privolitvijo v te pogoje ne bi delovali v interesu svojih naročnikov.

Gre za tisto večno vprašanje: Koliko je dovolj? To ima opravka z našimi šibkostmi in napuhom. Čisto slučajno zgodbe podajam prek likov gangsterjev, morilcev, prostitutk in kvartopircev. Martin Scorsese

Legenda prejšnje dobe v novih časih pretakanja filmov

Številni analitiki v industriji pozorno spremljajo, kako bo Scorsese uskladil pritisk z obeh strani. 76-letnik je eden najbolj čaščenih ljudi v filmski industriji, od nekdaj pa je tudi glasen podpornik ohranjevanja filmske dediščine. V nedeljo režiser te teme ni načenjal.

Namesto tega je raje pojasnil, na kakšen način se v Ircu zrcalijo teme, ki ga zanimajo že od nekdaj. "Gre za tisto večno vprašanje: Koliko je dovolj? To ima opravka z našimi šibkostmi in napuhom. Čisto slučajno zgodbe podajam prek likov gangsterjev, morilcev, prostitutk in kvartopircev."

Robert De Niro bo igral zloglasnega mafijca Franka Sheerana, ki so ga klicali tudi Irec. Z zadnje platnice knjige izvemo: "V obdobju skoraj petih let posnetih intervjujev je Frank Sheeran Charlesu Brandtu priznal, da je opravil več kot 25 umorov za mafijo in za svojega kolega Jimmyja Hoffo." (Ubijanja se je priučil v vojski, saj je kar 411 dni druge svetovne vojne preživel na bojišču.) Foto: AP

Kakšna je vez med Tišino in Ircem?

V Irca bo veliki režiser spet vključil glasbo nekega drugega filma (enako je naredil že s Kazinojem, v katerem lahko slišimo glasbo iz Godardovega Prezira). Še več – Scorsese trdi celo, da je tudi njegov prejšnji celovečerec, verska epopeja o jezuitih v fevdalni Japonski Tišina (2016), povezan z novim projektom. "Ko je Terry Malick videl moj prejšnji film, mi je poslal pismo. V njem me je vprašal: 'Kaj hoče Kristus od nas?' V nekdanji soseski sem videl ljudi, ki so delali grozne stvari. Pa še vedno so imeli nekaj v sebi. Skrbeli so drug za drugega. Oba filma izhajata iz tega."

Dylan, kot ga vidi oko Scorsesejeve kamere

Scorsese se pripravlja tudi na premiero svojega dokumentarca Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, ki v Netflixovo ponudbo prihaja 12. junija. Film bodo v kinematografih predvajali ravno toliko, da se bo kvalificiral za morebitno oskarjevsko nominacijo, čaka pa ga še "turneja" po približno 20 ameriških mestih.