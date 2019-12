Kriminalna saga, v kateri nastopita Robert De Niro in Al Pacino (ter še cela plejada igralskih veličin njune generacije), je postala film leta 2019 po izboru organizacije The National Board of Review, ki jo sestavlja "izbrana vrsta razgledanih filmskih entuziastov, akademikov in filmskih ustvarjalcev".

V vednost: lani je ta organizacija za najboljši film izbrala Zeleno knjigo, ki je dva meseca pozneje osvojila tudi oskarja za najboljši film.

Najbrž boste presenečeni nad podatkom, da je bil Irec prvo sodelovanje Martina Scorseseja in Ala Pacina, ki v filmu igra sindikalista (in mafijca) Jimmyja Hoffo. Foto: IMDb

V režiji Tarantino posekal Scorseseja

"Z navdušenjem smo izbrali Irca za naš najljubši film," je v izjavo za javnost zapisala predsednica NBR-ja Annie Schulhof. "Scorsesejeva mojstrska mafijska epopeja je bogat, ganljiv, čudovito teksturiran film, ki predstavlja najboljše, kar filmska umetnost lahko doseže."

Steven Zaillian je po zaslugi Irca dobil nagrado za najboljši prirejeni scenarij – Scorsese pa je ostal brez odličja za najboljšo režijo. V tej kategoriji mu je zmago pred nosom odnesel Quentin Tarantino s svojo nič manj velikopotezno zgodovinsko dramo Bilo je nekoč v Hollywoodu.



V glavnih igralskih kategorijah sta lavreata postala Adam Sandler (za srhljivko Uncut Gems) in Renée Zellweger (za biografsko dramo Judy). Za najboljša igralca v stranskih vlogah so kritiki izbrali Brada Pitta (Bilo je nekoč v Hollywoodu) in Kathy Bates (Richard Jewell).

Pri NBR-ju so svoje nagrajence razglasili samo dan po še enem zmagoslavju za Netflix. Na podelitvi nagrad gotham je najboljši film postala njihova drama o ločitvi Marriage Story, ki jo je režiral Noah Baumbach. Že naslednji teden bomo videli, čigavemu zgledu bodo sledile nominacije za zlate globuse.

Nagrade organizacije National Board of Review Najboljši film: Irec (The Irishman)

Režija: Quentin Tarantino, Bilo je nekoč v Hollywoodu

Igralec v glavni vlogi: Adam Sandler, Uncut Gems

Igralka v glavni vlogi: Renée Zellweger, Judy

Igralec v stranski vlogi: Brad Pitt, Bilo je nekoč v Hollywoodu

Igralka v stranski vlogi: Kathy Bates, Richard Jewell

Izvirni scenarij: Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein, Uncut Gems

Prirejeni scenarij: Steven Zaillian, Irec

Veliki igralski preboj: Paul Walter Hauser, Richard Jewell

Režijski prvenec: Melina Matsoukas, Queen & Slim

Animirani film: How to Train Your Dragon: The Hidden World

Tujejezični film: Parazit

Dokumentarec: Maiden

Skupinska igralska zasedba: Nož v hrbet (Knives Out)

Izjemen dosežek v fotografiji: Roger Deakins, 1917

"Telefona nikar"

Mimogrede, Scorsese ima v povezavi z Ircem, ki ga Netflixovi naročniki že lahko najdejo v svojih videotekah, tudi prošnjo za svoje gledalce. "Rad bi nekaj predlagal," je izjavil v pogovoru za The Rolling Stone. "Če bi kdaj radi pogledali kak moj film – prosim, prosim, ne počnite tega na telefonu. Mogoče na iPadu, res velikem iPadu."

V ZDA, kjer je Irec pred premiero na platformi tri tedne gostoval v izbranih kinematografih, so mnenja okrog tega, kako ga je najbolje videti, deljena. Našli so se celo duhoviteži, ki so se dokumentirali med gledanjem filma na pametni uri.

Spet drugi so objavljali navodila, kje narediti premor, če hočeš triinpolurni film "razsekati" v bolj obvladljivo miniserijo – še ena ideja, ki Scorseseju ni všeč. V pogovoru za Entertainment Weekly je poudaril, da mu ni nikoli "niti padlo na pamet", da bi bila njegova zgodba primerna za nadaljevanko. "Poanta tega filma je kopičenje podrobnosti. Gre za kumulativni učinek na koncu filma – to pomeni, da ga moraš videti na en mah, od začetka do konca. Serije so krasne. Super so. V serijah se da razvijati zgodbe, svetove in like, ampak za ta projekt to pač ni bil primeren format."