Trojica na podelitvi filmskih nagrad zlati globus. Foto: EPA

S filmi, kot so Taksist, Dobri fantje in Kazino, sta leta 1942 rojeni režiser in leto dni mlajši igralec dokazala, da gre za filmski dvojec, ki obeta vrhunske izdelke.

Scenarij bo nastal po knjižni predlogi Killers of the Flower Moon (slov. Ubijalci cvetne lune). Cvetna luna je tradicionalno poimenovanje za majsko polno luno. Foto: Amazon

Tudi DiCaprio ne bo manjkal

V Killers of the Flower Moon (slov. Ubijalci cvetne lune) bo po pisanju filmskega portala Deadline.com zaigral tudi leta 1974 rojeni Leonardo DiCaprio, ki prav tako pogosto sodeluje s Scorsesejem. Med drugim je igral v Tolpah New Yorka, Letalcu, Volku z Wall Streeta in promocijskem filmu Audition, v katerem je nastopil tudi De Niro. Vsi trije so bili za svoje delo že ovenčani z oskarjem ali več njimi.

Prav tako oskarjevski scenarist

Kot poroča Variety, bo scenarij za prihajajoči film napisal z oskarjem nagrajeni Eric Roth, ki je med drugim avtor scenarijev za filme, kot sta Forrest Gump in Nenavaden primer Benjamina Buttona.

Film, ki ga bodo pričeli snemati v prihodnjem letu, bo temeljil na istoimenski knjižni uspešnici ameriškega novinarja Davida Granna, sicer novinarja pri časniku The New Yorker.

Knjiga iz leta 2017 pripoveduje resnično zgodbo o seriji umorov premožnih članov plemena Osage v 20. letih minulega stoletja v Oklahomi. Do umorov je prišlo po odkritju nafte v rezervatu tega plemena, z njimi pa se je ukvarjal tudi FBI, za katerega je bila to ena večjih preiskav.

Nedavno srečanje s staroselci

Režiser se je v minulem tednu srečal tudi s predstavniki plemena Osage, sta poročala časnika Tulsa World in Osage News. Med drugim je povedal, da naj bi De Niro v filmu igral serijskega morilca Williama Halea.