Thomasa Manna so leta 1929 ovenčali z Nobelovo nagrado za književnost. Foto: AP

Kot so še napovedali, bodo s snemanjem v Münchnu, Porenju in Lizboni začeli prihodnjo pomlad, film pa bo režiral Detlev Buck, znan po komediji Männerpension.

Režiser Detlev Buck. Foto: EPA

Scenarij bo napisal Daniel Kehlmann, ki je z Buckom sodeloval pri zgodovinski drami Die Vermessung der Welt, v naslovni vlogi bo nastopil Jannis Niewöhner, vlogo prostitutke bo odigrala Liv Lisa Fries, znana po vlogi v seriji Babylon Berlin, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Produkcijska hiša Bavaria Film v letošnjem letu slavi 100-letnico ustanovitve. Ob tej priložnosti pa so napovedali, da bodo znova posneli več kinematografskih filmov.

Roman Izpovedi pustolovca Felixa Krulla so v film prelili že leta 1957. Foto: Amazon

Roman Izpovedi pustolovca Felixa Krulla je v slovenskem prevodu Silvestra Škerla izšel pri Cankarjevi založbi leta 1958. To pa ne bo njegova prva ekranizacija, saj so film po njem posneli že leta 1957, na začetku 80. let pa je nastala še serija s petimi epizodami.

Natančen analitik značajev

Thomas Mann, eden najpomembnejših nemških pisateljev 20. stoletja, se je rodil leta 1875 v Lübecku v Nemčiji kot sin bogatega senatorja in trgovca. Od leta 1893 je živel v Münchnu, kjer je obiskoval predavanja iz književnosti, zgodovine in ekonomije. Dve leti pozneje je začel delovati kot svobodni pisatelj. Bil je natančen analitik značajev ter ironičen in oster kritik družbe.

Ironični potepuški roman Izpovedi pustolovca Felixa Krulla je izdal leta 1922. Med njegova najbolj znana dela pa sodita romana Smrt v Benetkah in Čarobna gora.

Oster nasprotnik nacizma

Kmalu po vzponu nacistov je z družino zbežal z Bavarskega in se nastanil v bližini Züricha, kjer se je predvsem prek medijev boril proti nacizmu, zaradi česar so mu leta 1936 odvzeli nemško državljanstvo. Okoli leta 1940 se je preselil v ZDA in pozneje dobil ameriško državljanstvo. Na začetku 50. let pa se je preselil v bližino Züricha, kjer je leta 1955 umrl.