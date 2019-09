V čigave roke bodo odšle vesne 22. FSF-ja? Foto: Festival slovenskega filma/Katja Goljat & Matjaž Rušt

V tekmovalnem programu letošnjega FSF-ja bodo do nedeljskega večera prikazali 57 filmov, med katerimi je 11 svežih slovenskih celovečercev. Poleg otvoritvenega filma Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca se za glavne nagrade potegujejo tudi Korporacija v režiji Mateja Nahtigala, Vsi proti vsem Andreja Košaka in Polsestra v režiji Damjana Kozoleta.

Med igranimi celovečerci v tekmi za vesne so tudi eksperimentalni film Človek s senco v režiji Eme Kugler, Oroslan Matjaža Ivanišina in Zgodbe iz kostanjevih gozdov v režiji Gregorja Božiča, med dokumentarci pa Buča na vroči strehi sveta, katerega režijo podpisujeta Nejc Saje in Jeffrey Young, Vprašanje identitete v režiji Sabrine Morena, Poj mi pesem režiserja Mirana Zupaniča in Hči Camorre Siniše Gačiča.

Prenos v živo Podelitev nagrad bo na 1. programu ob 19.55 v živo prenašala Televizija Slovenija.

Uspešnost slovenskih producentov pri manjšinskih slovenskih mednarodnih produkcijah se v tekmovalnem programu festivala odraža z osmimi celovečernimi in dvema kratkima filmoma. Tekmovalni program sestavlja še pet srednjemetražnih, 18 kratkih in 13 študentskih filmov. O nagrajencih bosta odločali dve strokovni žiriji, svojega favorita pa bosta izbrala tudi občinstvo in združenje Art kino mreža.

Nagrada kosobrin

Popoldne bo Društvo slovenskih režiserjev nagrado kosobrin, namenjeno povečanju prepoznavnosti vseh neavtorskih poklicev v produktivni kinematografiji in TV-ustvarjanju, izročilo direktorju filma Matiji Kozamerniku – Joju. Kot piše v utemeljitvi nagrade, je Kozamernik predvsem odličen prevajalec avtorskih vizij in zahtev v jezik realnosti oziroma realizacije: "To prevajanje je glede na njegovo zahtevnost gotovo najbolj nepriznana umetniška disciplina. Jojo je v njej prvak."

Na FSF-ju bodo letos v celoti prikazali kar 106 filmov. V sekciji Posvečeno so se poklonili letošnjemu Badjurovemu nagrajencu za življenjsko delo, neodvisnemu filmskemu avtorju in komponistu Andreju Zdraviču, festival pa je kot vsako leto zaznamoval bogat strokovni program, namenjen izobraževanju vseh, ki se ukvarjajo s filmom, in vzpostavljanju poslovnih vezi. V fokusu koprodukcijskega srečanja je bila Italija.