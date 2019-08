Letošnji festival rockovskih dokumentarcev v Vinkovcih se bo drevi začel s projekcijo filma o rockovski skupini The Sonics iz Seattlea z naslovom Boom! A film about the Sonics režiserja Jordana Albertsona.

Že v preteklo soboto je bil kot preddogodek festivala na ogled film slovenske režiserke in scenaristke Petre Seliškar Moj narobe svet iz leta 2016, ki gledalca skozi priredbe znanih slovenskih in svetovnih glasbenikov popelje v svet vsestranskega umetnika Franeta Milčinskega - Ježka.

Prihodnjo soboto pa bo na ogled slovenski Bend VS brend avtoric Hanne Szentpeteri in Simone Jerale, kot piše na spletni strani festivala, ta film o alternativnih zasedbah Koala Voice in Persons from porlock predstavlja drugo stran glasbe, tisto menedžersko, o kateri je manj govora.

Poklon Idolu, ki se je že poslovil

V regionalnem program bodo med drugim prikazali film Mladena Matičevića Nebeška tema - Film o Vladi Divljanu, v katerem akterji iz nekdanje jugoslovanske rokovske scene spregovorijo o preminulem srbskemu glasbeniku in frontmanu beograjske zasedbe Idoli.

Na ogled bo tudi dokumentarec režiserke Maja Vukić Električni orgazam za ljudi prihodnosti, o še eni izmed ključnih novovalovskih beograjskih skupin.

Film Igorja Čoka Rock'n'roll v okrožnem zaporu pa govori o novejši srbski rokovski sceni – natančneje o predlanskem koncertu beograjske skupine Repetitor, ki je bil namenjen zapornikom. Ob filmu, ki bodo doživel svetovno premiero, so v sklopu festivala odprli tudi razstavo fotografij o tem dogodku.

Na sporedu bo tudi film Tine Šimurine Potniki o pomembnih akterjih zagrebške punk scene v 80. letih minulega stoletja Margareti Vidmar in Draženu Pavaliću, ki sta se po 25 letih srečala pri umetniških projektih. V tekmovalnem regionalnem programu je tudi film hrvaškega režiserja Vladimirja Gojuna Times of Great Depression, ki predstavlja zagrebškega blues glasbenika mlajše generacija Adama Semijalca.

Program Skrivnostna zgodovina rocka bo ponudil tudi film Carmine Street Guitars kanadskega režiserja Rona Manna, ki predstavlja znano newyorško delavnico za izdelavo kitar.

80 minut govorjenja kultnega Gorana Bare

Med drugimi pa bo na festivalu mogoče videti še dokumentarec Bure Bareta avtorjev Roberta Bubale, Maria Vukadina in Renata Tonkovića, v katerem Vinkovčan in frontman hrvaške rokovske skupine Majke Gorana Bare 80 minut pripoveduje o svojem življenju ter družbeno-političnih stališčih.

Na letošnjem DORF-u dodo tako do sobote v sklopu regionalnega programa prikazali šest novih filmov iz Hrvaške, Slovenije in Srbije ter prav tako šest v programu Skrivnostna zgodovina rocka.