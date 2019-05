Slovenski filmski center (SFC) pa bo na filmski tržnici predstavil štiri celovečerne napake.

Polsestra. Foto: Vertigo

Pri nastajanju kratkega filma The Right One sta sodelovala tudi slovenska igralka Doroteja Nadrah in direktor fotografije Lev Predan Kowarski. Ko-režiser Gabriel Tzafka je predstavnik Danske in Grčije, v filmu pa igrata še Mirjana Karanović in Muhamed Hadžović.

The Right One. Foto: Urška Djukić

Pri projektu Southeast European Factory je sicer v parih sodelovalo pet mednarodnih in pet režiserjev iz regije, vključujoč Slovenijo, BiH, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Poleg filma The Right One so v sklopu projekta nastali še štirje kratkometražni filmi. Vseh pet bo v svežnju na ogled 15. maja, ponovitev bo 19.

Na isti dan, torej 19. maja, bo na sporedu festivala film Damjana Kozoleta Polsestra. Gre za enega od štirih celovečercev, ki jih na filmski tržnici predstavlja SFC. Film pripoveduje o 33-letni Ireni, ki se ločuje in se preseli k polsestri, ki pride v Ljubljano na magistrski študij. Odtujeni polsestri sta v 27 letih samo nekajkrat govorili, zdaj pa si delita enosobno stanovanje. Gre za zgodbo o ljudeh, ki ne znajo med seboj komunicirati in ki si ne znajo pokazati čustev naklonjenosti.

Ne pozabi dihati. Foto: Bela Film

Prvi film bo v sklopu tržnice na sporedu Ne pozabi dihati, v katerem Martin Turk pripoveduje o 15-letnem Klemnu, ki odrašča s starejšim bratom Petrom in materjo samohranilko v malem mestu na podeželju. Utečen vsakdan prekine Petrovo ljubezensko razmerje z vrstnico Sonjo, kar pri Klemnu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj. Film bo na sporedu 15. maja.

Predvajali bodo še film Vsi proti vsem Andreja Košaka, politično dramo z elementi trilerja o volilni prevari in propadu moralnih vrednot v izmišljenem mestu Rovte pod idiličnimi Alpami. Na sporedu bo 20. maja.

Četrti pa je film Jaz sem Frenk Metoda Pevca. Pripoveduje o bratih Frenku in Branetu. Frenk je dobričina, ki zagovarja ostanke komunističnih idej. Brane je uspešno prilagojen liberalnokapitalističnim razmeram, v svojih poslih ni sentimentalen. Zapleteta se v konflikt, ki zaostri njune razlike.

Jaz sem Frenk. Foto: Vertigo

Producent na potezi je Rok Biček

Letošnji "producent na potezi" je Rok Biček na čelu produkcijske hiše Cvinger Film. Kot pravi, da je vesel zaupanja, ki sta mu ga izkazala SFC in European Film Promotion z uvrstitvijo med 20 perspektivnih evropskih producentov. "To priložnost bom izkoristil najprej za vzpostavljanje novih koprodukcijskih povezav in promocijo filmov, ki so trenutno v produkciji Cvinger filma. To sta dva prvenca, Vesna Sare Kern in Cent'anni Maje Prelog ter Admin ‒ novi film Olma Omerzuja in ne nazadnje moj novi igrani film Črna mati zemla," dodaja.

Vsi proti vsem. Foto: Blade Production

S povabilom na slovenske filmske lokacije

V mednarodni vasi se bo slovenska kinematografija predstavila v paviljonu jugovzhodno evropske kinematografije, kjer se pod skupno streho predstavljajo filmske ustanove in filmski ustvarjalci iz Bolgarije, BiH, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije in Slovenije. SFC pa bo tudi letos v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo na filmski tržnici predstavil slovenske filmske lokacije in prednosti uveljavljanja ukrepa denarnih povračil.