Foto: IMDb

"Revolucionarni filmski ustvarjalec D. A. Pennebaker je s svojo strastjo do glasbe in politične drame izumil trope, ideje in postopke, ki so postali skoraj nevidno vpeti v popkulturo," so njegovo zapuščino orisali pri Guardianu.

Bil je režiser in direktor fotografije, posnel je klasike Dont Look Back (1967), Monterey Pop (1968), Vojna soba (1993) in Elaine Stritch at Liberty (2002). Med njegovimi deli med drugim najdemo koncertni film Davida Bowieja Ziggy Stardust and the Spiders From Mars iz leta 1973, film ceste 101 iz leta 1989, ki spremlja skupino Depeche Mode, in še film Down From the Mountain (2000), ki usmerja pogled v izvajalce pesmi iz filma bratov Coen Kdo je tu nor?. Pennebaker je leta 2013 dobil častnega oskarja.

Turneja z Dylanom in poletje ljubezni

Najbolj razvpit in široko poznan je njegov dokumentarni film o Bobu Dylanu, ki ga je Pennebaker snemal med turnejo po Angliji leta 1965, ko je bil kantavtor že velika zvezda v ZDA. Film se začenja z videoposnetkom za skladbo Subterranean Homesick Blues, ki si ga lahko ogledate v pripetem videu. V njem ob Dylanu nastopa pesnik Allen Ginsburg. Glasbi iz 60. let se posveča še v filmu Monterey Pop, kjer prepleta posnetke s koncertov Janis Joplin, Ravija Shankarja in Jimija Hendrixa in iz njih ustvarja dokument poletja ljubezni.

Veliko filmov je ustvaril skupaj s tretjo ženo Chris Hegedus, tudi Odklepanje kletke, enega zadnjih dokumentarcev. Ta po pisanju revije Variety spremlja odvetnika za pravice živali Stevena Wisa, ki si prizadeva prebiti pravni zid, ki ločuje živali od ljudi. Skupaj z ženo sta posnela tudi za oskarja nominirano Vojno sobo, film o zakulisju predsedniške kampanje Billa Clintona.

Njegovo polno ime je bilo Donn Alan Pennebaker, prijatelji so ga klicali Penny. Rodil se je v kraju Evanston v Illinoisu. Študiral je strojništvo na Yalu in diplomiral leta 1947. Sprva je delal kot uspešen inženir, ustanovil je celo podjetje Electronics Engineering, ki je izdelalo prvi računalniški sistem rezervacij letalskih prevoznikov, so zapisali pri Varietyju. Prvi dokumentarni kratki film Daybreak Express je posnel leta 1953. V njem je sledil vlaku po New Yorku, ob tem pa uporabil istoimensko skladbo Duka Ellingtona.