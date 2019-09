Adele Lim je v pogovoru za The Hollywood Reporter pojasnila, da ima občutek, da se njeno scenaristično delo prepogosto uporablja "kot sojino omako" - kot dodatek, kot piko na i , ki že narejenemu izdelku vdahne pridih avtentičnosti in "eksotičnosti".

Foto: AP

Lim je za orjaški razkorak med honorarjema izvedela šele minulo sredo, ko je The Hollywwod Reporter objavil podatek, da bo soscenarist Peter Chiarelli za drugi in tretji del trilogije zaslužil nekje med 800 tisoč in milijonom dolarjev, medtem ko bo honorar Adele Lim "dobrih 110 tisoč dolarjev".

Kako določiti pravo "vrednost"?

Revija je ob tem izpostavila, da ni plačna neenakost v Hollywoodu nič neobičajnega. Lim je pred Noro bogatimi Azijci delala predvsem za televizijo, medtem ko ima Chiarelli za seboj že več uspešnic, tudi na primer The Proposal (2009) z Ryanom Reynoldsom in Sandro Bullock v glavnih vlogah. Vseeno je ta argument manj legitimen, če spomnimo, da sta oba omenjena scenarista sodelovala pri prvem delu Noro bogatih Azijcev, ki so bili hollywoodska uspešnica po vseh definicijah besede - v globalnem merilu je film zaslužil 238 milijonov dolarjev, bil pa je deležen pozornosti tudi kot mainstreamovski hit, ki je naredil ogromno za zastopanost Azijcev v Hollywoodu.

Noro bogati Azijci je bil klasična romantična komedija, a postavljena v svet zgornjega promila najbogatejših kitajcev iz uglednih družin, ki čas prebijajo s kupovanjem celih modnih kolekcij v Parizu in iskanjem umetnin po dražbenih hišah. Foto: IMDb

Naslednja dva filma bosta, tako kot prvi, ekranizaciji literarnih uspešnic izpod peresa Kevina Kwana; drugi in tretji del knjižne serije nosita naslova China Rich Girlfriend and Rich People Problems.

"Ne morem biti odvisna od radodarnosti belskega kolega"

Chiarelli je kolegici po njenih besedah ponudil, da bi z njo razdelil razliko v njunih honorarjih, a je "neverjetno plemeniti" predlog zavrnila, češ da njena plača "ne bi smela biti odvisna od radodarnosti belskega scenarista". Moti jo, da producenti njeno edino vrednost vidijo v tem, da k projektu prinese specifično "kulturno senzibiliteto".

"Če jaz nisem mogla doseči plačne enakosti po Noro bogatih Azijcih, si ne morem predstavljati, kako bi bilo šele za koga drugega, glede na to, da se tvoja vrednost določa glede na uspeh prejšnjih projektov - za katere nikoli ne najemajo nebelskih žensk".

Le kaj bi bil lahko skupni imenovalec?

Vprašanje plačnega razkoraka je bilo v Hollywoodu v zadnjem času že večkrat načeto. Najbolj v nebo vpijoč primer so bila dodatna snemanja za dramo Ves denar sveta režiserja Ridleya Scotta, ki so bila potrebna zaradi zamenjave Kevina Spaceya s Christopherjem Plummerjem. Za ponovno snemanje že posnetih prizorov je bila Michelle Williams plačana drobiž (80 dolarjev na dan dela), Mark Wahlberg pa dva milijona dolarjev.

Tudi podjetje Netflix je Claire Foy za prvi dve sezoni nadaljevanke Krona plačalo manj kot njenemu soigralcu Mattu Smithu, čeprav je imela Foy seveda v seriji kot kraljica Elizabeta II glavno vlogo.