Tekmovalni del 72. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu bo uvedla premiera komedije The Dead Don't Die Jima Jarmuscha, svoja nova dela bodo predstavili tudi režiserji Pedro Almodovar, brata Dardenne, Ken Loach in Terrence Malick. Foto: AP

Ljudje od Cannesa zahtevajo več kot od drugih festivalov. Od Cannesa se pričakuje, da bo neoporečen in popoln. Thierry Frémaux

Za zlato palmo se bo letos potegovalo 21 filmov, častno zlato palmo bodo podelili francoskemu igralcu Alainu Delonu.

Jarmuschev film je uvrščen v tekmovalni program festivala, vanj pa so se s svojimi filmi med drugim uvrstili še režiserji Quentin Tarantino, Marco Bellocchio, brata Dardenne, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan, Ken Loach in Terrence Malick.

Predsednik žirije Alejandro Gonzalez Iñárritu je že na francoski rivieri in pripravljen na opravljanje dolžnosti. Foto: EPA

Loach bo prav gotovo trezen ton ubral s socialno dramo Sorry We Missed You, medtem ko bo Terrence Malick premierno predvajal zgodbo o drugi svetovni vojni A Hidden Life o Nemcu, ki izbere ugovor vesti in ga nacisti leta 1943 ubijejo. (Nihče zares ne pričakuje, da se bo zmuzljivi režiser tudi osebno udeležil festivala.) Španski moderni klasik Pedro Almodovar bo predstavil dramo Pain And Glory o izbirah v življenju, belgijska brata Dardenne pa dramo Young Achmed o belgijskem najstniku in njegovi zaroti proti učitelju, ki prevzame ekstremistično interpretacijo Korana.

Majhni koraki proti vključevanju

Za zlato palmo se bodo potegovale tudi štiri režiserke. Pri 21 filmih to sicer ni veliko, je pa več kot v prejšnjih letih, ko je bil festival tarča kritik, saj na njem skorajda ni bilo filmov režiserk. To so Francozinja Mati Diop, ki je prva temnopolta režiserka v več kot 70-letni zgodovini festivala v tekmovalnem programu, avstrijska režiserka Jessica Hausner ter francoski režiserki Celine Sciamma in Justine Triet.

Gotovo se še spominjamo, da so aktivistke lani na slavnih stopnicah Festivalske palače organizirale tihi protest solidarnosti. Ustanoviteljica kampanje Women and Hollywood Melissa Silverstein je letos komentirala: "Vsako leto obstajajo drugačni izgovori. Namesto da je defenziven, bi se Thierry Frémaux moral spopasti s problemom in se vesti kot vodja." A direktor trmasto ni hotel javno izjaviti, da se festival bojuje za enakopravno zastopanost spolov. Na tiskovni konferenci je potožil: "Ljudje od Cannesa zahtevajo več kot od drugih festivalov. Od Cannesa se pričakuje, da bo neoporečen in popoln. Nihče me ni prosil, naj na spored uvrstim polovico filmov ženskih avtoric. To bi bil izraz pomanjkanja spoštovanja."

Delon je posnel več kot 80 filmov, najprepričljivejši je bil v vlogah hladnih, preračunljivih likov. Med pomembnejšimi filmi, v katerih je nastopil, so Samuraj (1967) in Policaj (1972) v režiji Jean-Pierra Melvilla, Gospod Klein (1976) v režiji Josepha Loseyja ter Nouvelle vague (1990) v režiji Jeana-Luca Godarda. V nekem obdobju je pozornost poleg s filmi vzbujal tudi s škandali. Povezovali so ga s podzemljem, med drugim pa je veliko prahu dvignila tako imenovana afera Marković ‒ Delonovega telesnega stražarja Stevana Markovića so našli umorjenega v zelo nenavadnih okoliščinah.Foto: AP

Poklon Alainu Delonu zmotil mnoge ‒ pa čeprav "ne bo dobil Nobelove nagrade za mir"

Sicer pa zastopanost žensk ni edina potencialna afera letos. Festivalsko vodstvo se je moralo zagovarjati, zakaj častno nagrado podeljujejo 83-letnemu Alainu Delonu, ki je v preteklosti večkrat javno izrekel sporna mnenja ‒ na primer, da istospolno usmerjeni ne bi smeli imeti možnosti posvojitve otrok. (Med dobre prijatelje ga šteje skrajno desničarski politik Jean-Marie Le Pen.) V spletni peticiji, ki poziva, naj se Delonu nagrada ne podeli, je igralec označen kot "rasist, nestrpen sovražnik žensk". (Trenutno ima okrog 18 tisoč podpisov.)

Delon je novembra na francoski televiziji spregovoril o družinskem nasilju, česar ga je obsodil njegov sin Alain-Fabien Delon. Tedaj je priznal, da je bil nasilen do žensk. Po sinovih besedah naj bi igralec pretepal njegovo mater, ji dvakrat zlomil nos in ji polomil osem reber. Igralčev drugi sin Anthony Delon pa je na začetku meseca na Instagramu potrdil, da ga je oče kot otroka zaklenil v pasjo kletko skupaj z živalmi, "da bi ga to okrepilo".

"Ne dajemo mu Nobelove nagrade za mir," je bil zajedljiv Frémaux. "Dajemo mu častno zlato palmo za njegove igralske dosežke." Opozarja, da igralec morda "ni popoln", da pa ima pravico do svojega mnenja. "Mislim, da je treba narediti korak nazaj. Vse, kar je sporadično nekje povedal, smo posplošili in pomešali. Zapleteno je nekoga skozi sedanjo optiko soditi za stvari, ki so bile izrečene in ki so se dogajale pred leti. (...) Dandanes je težko komur koli podeliti nagrado, ker se takoj pojavi politična policija."

Kechiche zapleten v lastno afero

Nasprotovanje častni zlati palmi Delonu je izbruhnilo le malo potem, ko je bil v tekmovalni program letošnjega festivala vključen film tunizijsko-francoskega režiserja Abdellatifa Kechicha z naslovom Mektoub, My Love: Intermezzo. Proti režiserju namreč trenutno poteka policijska preiskava zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja 29-letne igralke; Kechiche obtožbe zanika.

Premore Tarantino dovolj takta?

Čisto mogoče je, da se bo na udaru znašel tudi Quentin Tarantino: marsikoga skrbi, da bo film Once Upon a Time in Hollywood pri obravnavi resničnega umora Sharon Tate prekoračil mero dobrega okusa. Ne nazadnje se režiser v svojih filmih rad spogleduje z izkoriščanjem in ekstremnim nasiljem. Prav tako se ni najbolje odrezal pod drobnogledom kampanje #MeToo ‒ na dan so prišle podrobnosti v zvezi z njegovim nekorektnim obravnavanjem Ume Thurman na snemanju filma Ubila bom Billa.

Žiriji bo predsedoval mehiški režiser Alejandro Gonzalez Iñárritu ‒ prvi filmski ustvarjalec iz Mehike, ki ga je doletela ta čast. Med člani njegove žirije so med drugim ekscentrični grški režiser Yorgos Lanthimos, francoski stripar Enki Bilal, ameriška igralka Elle Fanning in poljski režiser Pawel Pawlikowski.

Priprave tik pred nocojšnjim otvoritvenim večerom festivala. Foto: AP

Bojna sekira z Netflixom še ni pokopana

Še ena občutljiva točka za Cannes je Netflix oziroma stalno pričkanje s ponudnikom vsebin na zahtevo. Leta 2017 so francoski distributerji besneli, ker sta se v tekmovalnem sporedu festivala pojavila dva Netflixova filma, Okja in The Meyerowitz Stories, pa čeprav nista ugodila zahtevi po 36-mesečnemu oknu ekskluzivnosti za kinematografsko distribucijo v Franciji. Netflix je nato lani Cannes bojkotiral ‒ zato je tudi njegov najprestižnejši projekt, poznejši oskarjevec Roma, pristal pri glavnem canskem tekmecu, beneškem filmskem festivalu.



Letos v Cannesu prav tako ne bodo predvajali Netflixovih filmov ‒ treba pa je povedati, da največja aduta, Scorsesejeva gangsterska drama The Irishman in Soderberghova politična drama o panamskih dokumentih The Laundromat, tako ali tako še nista dokončana.

Slovenci, ki potujejo v Cannes

V Cannesu bodo tudi Slovenci. Na odprtju programa Cannes Directors' Fortnight bodo prikazali kratki igrani film The Right One, pri katerem je sodelovala slovenska avtorica in režiserka Urška Djukić.

Slovenski filmski center bo na filmski tržnici v Cannesu predstavil štiri celovečerce, v mednarodni vasi se bo slovenska kinematografija predstavila v paviljonu jugovzhodno evropske kinematografije.

Letošnji "producent na potezi" je Rok Biček na čelu produkcijske hiše Cvinger Film.