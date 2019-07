Trenutno je 32 odstotkov akademijinih članov žensk, 16 odstotkov članov pa je nebelcev. Foto: Reuters

Akademija ostaja zavezana diverzifikaciji svojih vrst in tako je v svoje vrste povabila 842 novih članov iz 59 držav, od katerih jih je 50 odstotkov žensk in 29 odstotkov nebelcev, so sporočili z Akademije.

Med povabljenimi je tudi Elisabeth Moss. Foto: IMDb

Med igralci in glasbeniki, povabljenimi, da letos postanejo del akademije, najdemo imena, kot so Winston Duke, Elisabeth Moss, Letitia Wright, Claire Foy, Sterling K. Brown, Tom Holland, Gemma Chan, Will Poulter Lady Gaga in Adele.

Režiserska imena, ki so prejela povabilo, so med drugim Jonathan M. Chu (Crazy Rich Asians), Phil Lord in Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Nisha Ganatra (Late Night), Liza Johnson (Elvis & Nixon) in Jon Baird (Stan & Ollie).

Med povabljenimi so še Cathleen Taff, predsednica globalne distribucije pri Disneyju, Julie Rapaport, ena izmed vodij Amazon Studios, neodvisni filmski financer Ken Kao in Matt Brodlie, ki je nedavno zapustil Netflix in je po novem pri Disneyjevi prihajajoči storitvi prenosa vsebin.

Od lani je med člani tudi Špela Čadež. Foto: MMC RTV SLO / Jani Ugrin

Akademija je že lani povabila 928 novih članov, med drugim so se pridružili Trevante Rhodes, Timothee Chalamet, Daniel Kaluuya, Jennifer Gray in Ann Dowd. Med njimi je tudi režiserka in animatorka Špela Čadež, ki ima tako kot prva in edina Slovenka glas pri podeljevanju teh zlatih kipcev. V letu 2017 so povabili 774 novih članov, 683 v letu 2016 in 322 v letu 2015.

Akademija v številkah

Pravzaprav ni popolnoma jasno, koliko članov ima akademija. Če bi vsi, ki so jih povabili lani, sprejeli vabila, bi organizacija imela 9.226 članov (brez upoštevanja na novo povabljenih). Letos pa so razkrili statistiko, da je 32 odstotkov članov žensk (v primerjavi s 25 odstotki leta 2015), 16 odstotkov članov pa je nebelcev (v primerjavi z 8 odstotki leta 2015).

Akademija je bila ustanovljena leta 1927. Foto: Reuters

Spremembe, ki prihajajo z naslednjim letom

Pred 92. podelitvijo oskarjev v prihodnjem letu so se odločili za nekaj sprememb. Aprila so se odločili spremeniti ime kategorije najboljši tujejezični film v najboljši mednarodni celovečerni film. Hkrati so s treh na pet povečali število filmov, nominiranih v kategorijah maska in pričeska.

V zadnjih nekaj letih je akademija, sicer ustanovljena leta 1927, naredila velike korake, da bi postala bolj vključujoča organizacija. Tako je leta 2016 napovedala, da si bo prizadevala do prihodnjega leta podvojiti število žensk in raznolikih članov organizacije.