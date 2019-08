Film Fantovska leta velja za izjemen eksperiment. Linklater je vsako leto pred kamero zbral isto skupino igralcev in z njimi ustvarjal zgodbo o odraščanju. Vse skupaj so snemali 45 dni. Foto: EPA

Njegov naslednji projekt je adaptacija muzikala Merrily We Roll Along Stephena Sondheima. Muzikal spremlja zgodbo skladatelja z Broadwaya, ki se preseli v Hollywood, da bi postal producent.

V obratnem kronološkem vrstnem redu

Po opisu na publikaciji Verge je v ospredju življenje treh prijateljev: Franklina Sheparda, broadwajskega skladatelja Charleya Kringasa, tekstopisca, ki sodeluje s Frankom, in Mary Flynn, pisateljice in kritičarke. Predstava spremlja življenje in prijateljstvo tria več kot 20 let v obratnem kronološkem vrstnem redu. Film se bo začel s tremi starimi, zagrenjenimi in odtujenimi liki, nato pa se bo vračal v preteklost, da bi pojasnil, kako so prišli do te točke, vse do začetka njihovega prijateljstva. Ben Platt bo igral Kringasa, Blake Jenner bo igral Sheparda, Beanie Feldstein pa Mary Flynn.

Playbill poroča, da je prvi del filma (tj. končni prizor) že posnet, ostale prizore pa bodo snemali letno v naslednjih dveh desetletjih.

Svet Sondheimove glasbe

"V Merrily sem se zaljubil v 80. letih in ne morem si zamisliti boljšega okolja, v katerem bi preživel naslednjih 20 let, kot je svet Sondheimove glasbe," je v izjavi za javnost zapisal režiser, ki se zaveda, da je pred njim težka, a tudi edina možna pot, da zgodbo posname, kot si zasluži.

Kot so tvitnili iz studia Blumhouse, je najdrznejša zadeva pri celotnem projektu z Linklaterjem ta, da sploh mislijo, da bo planet čez 20 let še tu.

Trilogija Pred o Jessieju in Celine

Najbolj znan je Linklater kot režiser filmov Pred zoro, Pred sončnim zahodom in Pred polnočjo, ki sestavljajo trilogijo filmov Pred. Skoznje spremljamo ljubezensko zgodbo Jessieja (igra ga Ethan Hawke) in Celine (Julie Delpy). Filme so snemali med letoma 1995 in 2013.