Posodobljeni film, ki traja skoraj tri ure, bodo predvajali v več kot 1000 kinematografih po Severni Ameriki. Projekcije so se začele v petek.

Treba je pripomniti, da je odločitev za ponovno distribucijo najbrž predvsem strateška - tako bodo člani Akademije imeli priložnost, film še enkrat videti v spremstvu vseh oskarjevskih favoritov, ki na spored prihajajo v jesenskih mesecih. Foto: IMDb

"Gledalci so izkazali ogromno podporo temu filmu," je po poročanju revije Rolling Stone dejal Adrian Smith, vodja domače distribucije pri družbi Sony. Po njegovih besedah se veselijo, da jim bodo ponudili še eno priložnost, da si film ogledajo tako, kot je bilo mišljeno - v kinodvoranah na velikem platnu ter z več prizori in zvoki 60. let, ki jih je Tarantino pripravil kot dodatno poslastico.

Po pisanju recenzentov, ki so že videli obe različici filma, osnovna struktura zgodbe v obeh ostaja enaka. V novi lahko vidimo samo še dodatne oglase za lažne znamke piva in cigaret, v katerih nastopa Rick Dalton (Leonardo Dicaprio). Dodana sta še dva odlomka iz vesternov, v katerih nastopa Rick.

V filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki je prvič na spored prišel julija, se pojavi priznana igralska zasedba, v kateri so Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Al Pacino in Bruce Dern.

Nova različica filma je daljša, lahko pa bi bila še daljša, saj je portal Indiewire maja poročal, da je po prvotnem načrtu film trajal štiri ure in 20 minut, kar pomeni, da obstaja še več kot ura neuporabljenih posnetkov. V vsakem primeru gre seveda v osnovi za zgodbo o igralcu in njegovem kaskaderskem dvojniku, ki skušata najti svoje mesto v bliskovito spreminjajoči se filmski industriji leta 1969, ob vrhuncu hipijevskega Hollywooda.

Film je v blagajne po Severni Ameriki prinesel več kot 139 milijonov dolarjev, po svetu pa 228 milijonov dolarjev, s čimer je postal drugi najbolj dobičkonosen Tarantinov izdelek po filmu Django brez okovov iz leta 2012. Kljub komercialnemu uspehu pa se je srečal s kritiko zaradi tona pri upodobitvi ikone borilnih veščin Brucea Leeja.

Mimogrede, to moda sploh ni zadnji Tarantinov izlet v svet Ricka Daltona in Cliffa Bootha - režiser je menda že spisal v spin-off televizijsko serijo. Če bi jo kdaj realizirali, bi šlo za tridesetminutne črno-bele dogodivščine, v katerih pravzaprav nastopa Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) kot igralec.

Kitajske cenzorje je (po neuradnih podatkih) zmotilo predvsem to, kako zlahka je v spopadu Cliff Booth (Brad Pitt) osmešil legendo Brucea Leeja (Mike Moh). Foto: IMDb

Ni bil pripravljen spreminjati filma za kitajsko cenzuro

Kitajski cenzorji so odpovedali začetek predvajanja filma v državi, napovedanega za 25. oktober. Družba Sony Pictures uradnega pojasnila ni podala, neimenovani viri pa so za revijo Hollywood Reporter povedali, da odlog filma deloma izvira pri Leejevi hčeri Shannon Lee, ki je pri nacionalni filmski upravi zahtevala spremembe glede očetove upodobitve. Tarantino, ki ima v pogodbi pravico do končne podobe, filma za kitajski trg ni hotel prirediti, zato ga tam ne bodo predvajali.