Utrinek s snemanja filma. Foto: IMDb

Hugh Laurie kot gospod Dick. Foto: IMDb

Evropski premieri filma o Davidu Copperfieldu bo oktobra pripadla čast, da odpre 63. Londonski filmski festival. Kritiki so o filmu, ki je svetovno premiero doživel septembra lani na filmskem festivalu v Torontu, zapisali, da prinaša svež pogled na Dickensov znameniti avtobiografski roman o mladeniču, ki si želi postati pisatelj, ob tem pa podaja zgodbo o revščini v viktorijanskem Londonu.

Osemkrat za veliko platno in trikrat za male ekrane

Roman, s polnim naslovom The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to Publish on Any Account), je najprej izhajal po delih med letoma 1849 in 1950. Dickens je povedal, da je to njegovo najljubše delo, do danes je doživel že osem filmskih priredb in tri televizijske.

Dev Patel v naslovni vlogi. Foto: IMDb

V Iannuccijevem filmu naslovno vlogo igra Dev Patel, ob njem pa zasedbo tvorijo še Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw in Peter Capaldi. Patel, ki je v filmskem svetu zaslovel z vlogo v Revnem milijonarju (2008) v režiji Dannyja Boyla.

Tilda Swinton upodablja protagonistovo ekscentrično babico, Whishaw je prevzel vlogo enega od Dickensovih najznamenitejših likov, Uriaha Heepa. Peter Capaldi igra gospoda Micabwerja, Hugh Laurie pa gospoda Dicka.

Iannucci, ki s Simonom Blackwellom podpisuje tudi scenarij filma, je počaščen, da bo lahko njegov najnovejši film odprl Londonski filmski festival, poroča The Guardian.

Stvaritev za filmske sladokusce

Direktorica londonskega festivala Tricia Tuttle je dodala, da film zaznamuje Iannuccijev občutek za slog. Po njenih besedah je to film za sladokusce od začetka do konca s Patlom in soigralci, ki postrežejo z izjemnim šarmom in elegantno komičnostjo.

Festival bo potekal od 2. do 13. oktobra. Lani je glavno festivalsko nagrado, poimenovano po režiserju Michaelu Powllu, prejela drama Joy v režiji Sudabeh Mortezai.