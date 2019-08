Ocenjujejo, da je Murphy med snemanjem doslej pokadil več kot 3.000 (zeliščnih) cigaret. Foto: IMDb

Festival bo potekal na ulicah, v skladiščih in tovarnah industrijske četrti Digbeth v središču Birminghama, kjer bo več kot 200 igralcev uprizorilo prizore iz televizijske serije. Temu se bodo pridružili še tematske modne revije in tematski plesni performans znane plesne skupine Rambert.

Nastopila bosta avtorja glasbe za serijo – Anna Calvi in Mike Sinner

Festival na to temo je skupina navdušencev sicer priredila že lani, vendar ga ustvarjalci serije niso podprli. Letos so si premislili. Avtor serije Steven Knight je za BBC povedal, da si je 14. in 15. septembra želel prirediti še uradni festival.

Poleg tega bo na petih odrih zaigralo več glasbenikov, med drugimi Mike Sinner aka The Streets in Anna Calvi, ki je napisala glasbo za prihajajočo sezono serije.

Dogajati se začne takoj po prvi svetovni vojni, ko se Tommy vrne s fronte v domači Birmingham. Foto: IMDb

Glasba je pri uspehu serije imela pomembno vlogo, uvodna špica serije se odvrti na pesem Red Right Hand Nicka Cava. "Nekatere pesmi so Peaky, nekatere pa ne," o glasbi pravi Steven Knight. "Precej neotipljivo je, a ko zaslišiš pravo pesem, veš, zato smo poskušali privabiti skupine, ki se slišijo prav."

Vodenje tople po prvi svetovni vojni

Televizijska serija pripoveduje o kriminalni družini Shelby, glavno vlogo Tommyja Shelbyja zaseda irski igralec Cillian Murphy. Dogajati se začne takoj po prvi svetovni vojni, ko se Tommy vrne s fronte v domači Birmingham, kjer prevzame vodenje tolpe z imenom Peaky Blinders.

Ocenjujejo, da je Murphy med snemanjem doslej pokadil več kot 3.000 (zeliščnih) cigaret. Knight pravi, da je ključno, da so v obdobju, v katero je serija umeščena, zelo veliko kadili in da je prav težnja po zgodovinski natančnosti razlog za tako visoko številko.

Datum začetka pete sezone še ni znan

Čeprav bo v novi sezoni nekaj sprememb, bo Tommyjeva nikotinska razvada ostala, pravi Knight. Ni pa še jasno, kdaj natančno bo peta sezona na ogled. Prve štiri sezone serije so dostopne na Netflixu, datum začetka predvajanja pete sezone še ni objavljen.

V peti sezoni serije bodo gledalci lahko videli, kako se protagonist Tommy Shelby spopada z vodenjem kriminalnega imperija in z novo vlogo poslanca v parlamentu. Pojavil pa se bo tudi nov lik, Oswald Mosely, ustanovitelj britanske fašistične stranke.