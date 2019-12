Foto: Slovenska kinoteka

France Štiglic (1919‒1993) se je rodil pred stotimi leti v Kranju. V 40-letni karieri je režiral petnajst celovečernih filmov, vrsto kratkih in dokumentarnih del ter pet TV-nadaljevank. S filmom Deveti krog se je leta 1961 kot doslej edini slovenski režiser potegoval za oskarja za najboljši tuji film.

Že njegov film Na svoji zemlji je bil vključen v tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu. Še večji mednarodni uspeh je doživel s filmom Dolina miru, ko je leta 1957 na canskem filmskem festivalu John Kitzmiller prejel nagrado za glavno moško vlogo, sam pa je bil nominiran za režijo. Bil je predsednik Društva slovenskih filmskih delavcev in direktor Viba filma, s čimer je igral pomembno vlogo pri zasnovi in razvoju profesionalnih standardov ter sistema nacionalne kinematografije, so ob obletnici poudarili na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Kaj pa televizija? Za TVS je Štiglic v različnih obdobjih podpisal kar pet nadaljevank in nanizank. Dve sta o Varnostno-obveščevalni službi (VOS), potem pa so tu še Bratovščina sinjega galeba, Mladost na stopnicah in Strici so mi povedali. V oddaji bodo med drugim razmišljali o tem, kako je mogoče, da to nacionalno bogastvo, kulturna dediščina, ne ugleda več malih ekranov.

Stoto obletnico so letos pospremili številni dogodki, predvsem v organizaciji osrednjih državnih filmskih institucij. Slovenska kinoteka je pripravila celovito retrospektivo režiserjevih petnajstih celovečernih in nekaj kratkih filmov, razstavo o njegovem življenju in delu in okroglo mizo. Slovenski filmski center in Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Slovenije nadaljujeta z digitalizacijo in promocijo Štigličevih celovečernih filmov. Še posebno so se v Štigličevem letu praznovanju njegove zapuščine posvetili v njegovem rojstnem Kranju. Več o tem pa v nocojšnjem Umetnem raju.