Na svoji dolgi ustvarjalni poti je igral Richarda Nixona, Lyndona B Johnsona in Walta Whitmana. Foto: EPA

Umrl je v torek na svojem domu v kraju Lakeville v Connecticutu, je sporočil njegov agent Rick Miramontez. Tornova kariera se razgrinja čez sedem desetletij dela v filmu, na televiziji in v gledališču. Njegovo ime je podpisano pod skoraj dvesto umetniškimi deli.

Velike vloge, a tudi aretacije

Njegovo skrivno orožje je bilo igrati dramo kot komedijo in komedijo kot dramo, je po poročanju BBC-ja igralčevo filozofijo povzel Miramontez. Vse življenje pod drobnogledom javnosti se ga je držal sloves divjega fanta, večkrat je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, enkrat pa je vdrl v banko z nabito pištolo, pišejo na strani publikacije Irish Times. V 70. letih je njegovo pogosto vihravo vedenje vodilo do tega, da mu niso ponujali vlog. O sebi je rad rekel, da se zlahka razjezi. Leta 1997 je za Los Angeles Times povedal, da se je omehčal in da ne povzroča več težav ljudem. "Zdaj se prepiram le še s prijatelji. Sicer odkorakam stran".

Torn se je rodil v kraju Temple v Teksasu, in na tamkajšnji univerzi študiral sprva agrikulturo, nato pa dramsko igro. Poročen je bil trikrat in imel šest otrok. Njegova sestrična je bila še ena hollywoodska zvezdnica – Sissy Spacek.

Torn je nastopal tudi na broadwajskih odrskih deskah, tam je soustvaril deset predstav. Prva med njimi je bil Sweet Bird of Youth Tennesseeja Williamsa leta 1959. Za svoje delo si je leta 1960 prislužil nominacijo za nagrado tony. Nominiran je bil tudi za oskarja, in sicer za najboljšega stranskega igralca v filmu Cross Creek iz leta 1983, nastopil je v vlogi Marsha Turnerja.

Zaigral je tudi ob ikoničnem Davidu Bowieju v filmu Mož, ki je padel na zemljo iz leta 1976. Njegova je bila vloga ciničnega znanstvenika, ki se spoprijatelji z osrednjim likom, vesoljcem Thomasom Jeromom Newtonom.

Šest nominacij za emmyja

Njegova daleč najbolj opevana in široko poznana vloga je bil lik producenta Artieja v HBO-jevem The Larry Sanders Show, za katerega je dobil šest nominacij zapored, za najboljšega stranskega igralca v komični seriji – enkrat je tudi zmagal. V 90. letih preteklega stoletja je bila to ena najbolj priljubljenih TV-serij v ZDA. Uspehu serije so sledile vloge v hollywoodskih filmih, leta 1997' so bili to Možje v črnem. Njegov soigralec iz filma Možje v črnem, Will Smith, se je že pridružil sožaljem na družbenih omrežjih. Na svoji dolgi ustvarjalni poti je igral Richarda Nixona, Lyndona B Johnsona in Walta Whitmana.

Med njegovimi zadnjimi vlogami na velikem platnu najdemo lik Ludvika XV. v filmu Marije Antoanete režiserke Sofie Coppole (2006), na televizijskih zaslonih pa je zaigral šefa TV-mreže v 30 Rock, sitkomu Tine Fey.