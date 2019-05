Doris Day (1922-2019). Foto: AP

Med hollywoodske zvezde se je svetlolasa igralka zapisala v 50. in 60. letih preteklega stoletja, njena kariera pa se je raztezala čez kar osem desetletij.

Doris Day A Sentimental Journey

Zgodnji začetek v pevskih vodah

Kot Doris Mary Kappelhoff se je rodila leta 1922 v Cincinnatiju v Ohiu. Leta 1939 se je začela uveljavljati kot pevka na radiu in v vokalnih zasedbah. Pravzaprav ji je ime Doris Day nadel eden izmed vodij zasedb, po tem ko je odpela pesem Dayafter Day. Njena prva uspešnica Sentimental Journey iz leta 1945, ki jo je posnela z zasedbo Lesa Browna, se je z njenim tako rekoč medenim vokalom zapisala med zimzelene melodije. Dve leti pozneje je Dayeva stopila na samostojno pot, leta 1949 pa je že izšel njen prvi album You're My Thrill.

Doris Day - Que Sera Sera

Že zgodnji filmi Love Me or Leave (Ljubi ali zapusti me) iz leta 1955, The Man Who Knew Too Much (Mož, ki je preveč vedel) iz leta 1956 in Pillow Talk (Šepetanje na blazini) iz leta 1959 so jo izstrelili med zvezde. Iz filma Mož, ki je preveč vedel v režiji Alfreda Hitchcocka, v katerem je zaigrala z Jamesom Stewarton, je slavna tudi njena izvedba pesmi Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be).

Doris Day se je prvič poročila že pri 17 letih, sledili pa so še trije zakoni. Leta 1942 je rodila sina Terryja Melcherja, ki je bil dejaven v glasbeni industriji, vendar je umrl že leta 2004. Doris Day Foto: AP

Upodobitev ene najbolj znanih legend Divjega zahoda

Še zmeraj pa vloga v vestern muzikalu Calamity Jane, v katerem je leta 1953 upodobila istoimensko legendo Divjega zahoda, velja za eno njenih najbolj nepozabnih. Gledalstvu se je vtisnila v spomin tudi po pogostem sodelovanju z Rockom Hudsonom, šlo je namreč za tandem, ki je takrat najbolj polnil blagajne kinematografov. Večkrat je zaigrala tudi s Caryjem Grantom. Leto 1958 ji je prineslo sodelovanje s še eno hollywoodsko igralsko legendo, saj je v komediji Teacher's Pet zaigrala ob ne več rosno mladem Clarku Gablu.

Doris Day je znana tudi po filmih Pižama za dva (1961) in Ne pošiljaj mi rož (1964), iz katerega je ta prizor z Rockom Hudsonom. Foto: IMDb

Kljub veliki priljubljenosti ni igralka nikoli osvojila oskarja, za to nagrado pa je bila tudi zgolj enkrat nominirana, in sicer leta 1960 za Šepetanje na blazini. Kot igralko jo je odlikoval širok žanrski razpon filmov, saj je blestela tako v dramah, muzikalih kot komedijah.

Leta 2004 jo je takratni predsednik ZDA George W. Bush odlikoval s predsedniško medaljo svobode.

Doris Day - My Heart New Album 2011

Ljubezen do živali in vnovični uspeh s petjem

Doris Day se je z leti začela posvečati boju za pravice živali, nikoli pa se ni popolnoma odpovedala petju. Tako je še v tem tisočletju, natančneje leta 2011, izdala glasbeni album še nikoli objavljenih pesmi My Heart in se z njim celo zavihtela na glasbene lestvice. V Veliki Britaniji se je z albumom uvrstila celo med prvih deset, s čimer je postala najstarejša ustvarjalka, ki ji je to uspelo.

Doris Day je umrla danes na svojem domu v Kaliforniji, so potrdili pri fundaciji za živali, ki nosi njeno ime. V izjavi so zapisali še, da je bila "v odličnem fizičnem stanju za svoja leta, dokler je ni pred kratkim doletela resna oblika pljučnice. Ko se je poslovila, je bila obdana z nekaj najtesnejšimi prijatelji."