Za vlogo v seriji The Mod Squad je bila štirikrat nominirana za zlati globus, en kipec pa je tudi osvojila. Štirikrat je bila tudi v igri za emmyje. Foto: EPA

Kot sta v izjavi za javnost sporočili njeni hčerki, prav tako igralki, Rashida in Kidada Jones, je Peggy Lipton umrla v družinskem krogu. "Strti smo, ker je zaradi raka umrla najina ljubljena mati," pišeta. "Odšla je mirno, obdana s svojima hčerkama in nečakinjo. Zares sva srečni za vsak trenutek, ki sva ga preživeli z njo. V tem hipu ne moreva ubesediti vseh najinih občutkov, vseeno pa bi radi rekli: Peggy je bila in bo vedno najina luč, tako v tem svetu kot na drugi strani. Vedno bo del naju."

Ameriško občinstvo je Peggy Lipton v 60. letih na malih zaslonih spremljalo kot Julie Barnes, članico losangeleške "hipijevske" policijske trojice v The Mod Squad, ki je bila ena prvih tv-serij z rasno raznovrstno zasedo. S svojo vlogo v seriji, ki je obravnavala teme, kot so vojna v Vietnamu, zasvojenost z mamili in družinsko nasilje, je leta 1971 osvojila zlati globus, nominirana pa je bila tudi za več emmyjev.

Pozabili je ne bodo niti ljubitelji Twin Peaksa, v katerem je v vlogi Norme agentu Cooperju stregla tisto obvezno češnjevo pito. Leta 2017 pa se vrnila k vlogi v za novo serijo Twin Peaks: the Return.

S hčerko Rashido Jones in nekdanjim možem Quincyjem Jonesom leta 2012. Foto: EPA

Leta 1974 se je poročila z glasbenikom, skladateljem in producentom Quincyjem Jonesom, s katerim sta imela dve hčerki – Kidado Jones in Rashido Jones. Slednja si je ustvarila vidno televizijsko kariero z nastopi v seriji Pisarna in Parki in rekreacija. Par se je ločil leta 1989.