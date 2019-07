Taylorjeva, ki se je rada hihitala podobno kot lik, ki mu je posodila svoj glas, je na televiziji, v risankah in filmih ter tematskih parkih bila srce in glas Miške Mini, zveste spremljevalke Miške Mikija. Foto: EPA

"Miška Mini je s smrtjo Russi Taylor izgubila svoj glas," je v soboto v sporočilu za javnost navedel izvršni direktor The Walt Disney Company Bob Iger. Mini in Russi sta več kot 30 let skupaj razveseljevali milijone ljudi po svetu. To je bilo partnerstvo, ki je iz Miške Mini naredilo svetovno ikono in Disneyjevo legendo iz Russi. Radi so ju imeli številni po svetu, je še dodal. "Pomirja nas misel, da bo njeno delo še naprej zabavalo in navdihovalo nove generacije."

Igralka je umrla v petek v kalifornijskem mestu Glendale, so sporočili iz studia. Vzroka njene smrti niso sporočili.

Ob glasu Russi Taylor so odrasle številne generacije – prvič je Mini z njim spregovorila leta 1986, zatem pa je prikupno miško obujala v animiranih serijah, filmih in zabaviščnih parkih. Slišati jo je bilo mogoče tudi v drugih risanih delih, kar nekaj likov v Simpsonih je spregovorilo z njeno pomočjo, med drugim Bartov štorasti sošolec Martin.

Russi Taylor – rodila se je 4. maja 1944 v Cambridgeu v Massachusettsu – so leta 1986 na avdiciji med 200 kandidatkami izbrali za Minijin glas.

Miški Miki in Mini sta prvič na risbi zaživeli leta 1928, narisal pa ju je Ub Iwerks. Danes spadata med najbolj priljubljene animirane junake, ob njunih zgodbah pa so odraščale generacije otrok po vsem svetu. Foto: EPA

Nekoč je še kot deklica obiskala Disneyland in tam srečala samega Walta Disneyja, prvi glas Mini in Mikija. "Med najinim pogovorom me je vprašal, kaj si želim postati, ko odrastem. Rekla sem: 'Želim delati za vas'. On pa je odvrnil: 'V redu!' In zdaj res to delam," igralkine besede navajajo pri Disneyju.

Tako kot lik, ki mu je posojala glas, je tudi sama ljubezen našla pri Mikiju – leta 1991 se je poročila z Waynom Allwinom, ki je bil od leta 1977 glas Miške Mikija. Pri Disneyju so dejali, da je par ostal nerazdružljiv vse do Waynove smrti leta 2009.

Pred Russi Taylor so Mini glas med drugim posojale Marcellite Garner (v 30. letih 20. stoletja), Thelma Boardman (v 40. letih) in Ruth Clifford (v 40. in 50. letih).

Ko so jo leta 2008 razglasili za Disneyjevo legendo, je Taylorjeva izrazila upanje, da bi imela njuna naslednika tako rada svoja lika, kot sta ga imela z možem. "Nikoli si nisem želela biti slavna. Slavni so liki, ki jih igram, in to mi zadostuje," je nekoč dejala.