Leta 2016 je Bill Murray dobil nagrado Marka Twaina, najvišjega ameriškega priznanja za komedijo. Foto: Reuters

Bill Murray je kariero začel v oddaji Saturday Night Live in je bil v osemdesetih in devetdesetih eden največjih zvezdnikov hollywoodskih komedij. Zaigral je v filmih, kot so Ghostbusters (1984), Svižčev dan (1993) in Izgubljeno s prevodom (2003), za katerega je režiserka in scenaristka Sofia Coppola dobila oskarja za izviren scenarij.

Leta 2016 je dobil nagrado Marka Twaina, najvišjega ameriškega priznanja za komedijo. Na letošnjem canskem festivalu je premiero doživel film The Dead Don't Die Jima Jarmuscha, ki je bil tudi otvoritveni film festivala.

Wes Anderson svoje filme ustvarja z značilno mešanico ekscentričnega humorja in melanholije ter brezhibno, barvno usklajeno vizualno podobo pripovedi. Foto: EPA

Murray in Anderson - sodelovala že devetkrat

Nagrado za življenjsko delo mu bo v Rimu izročil ameriški režiser Wes Anderson, s katerim sta sodelovala pri filmih Grand Budapest hotel in Življenje pod vodo. Anderson je ikoničnega igralca režiral še v filmih Rushmore, Veličastni Tenenbaumi, The Darjeeling Limited, Kraljestvo vzhajajoče lune, v animiranih filmih Čudoviti lisjak in Otok psov, ter TV-seriji Olive Kitteridge.

Pavarotti skozi Howardov pogled

Festival, štirinajsti po vrsti, bo gostil tudi pogovor z režiserjem in producentom Ronom Howardom, ki je podpisal filma Apollo 13 (1995) in Da Vincijeva šifra (2006). Na njem bo predstavil dokumentarec o življenju in delu legendarnega italijanskega tenorista Luciana Pavarottija. V ameriških in britanskih kinematografih bo film na ogled to poletje.

Retrospektivo bodo posvetili japonskemu režiserju Hirokazuju Koreedi, ki je za svoje Tatiče dobil oskarja za najboljši tujejezični film na letošnji podelitvi zlath kipcev, in zlato palmo za najboljši film 71. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu.

"Nismo festival"

Vedno bolj prepoznavni Rome Film Fest ni tekmovalne narave, kakor rad poudari direktor Festa Antonio Monda: "Kar nas dela različne, je to, da umetniki, režiserji, igralci, igralke in producenti pridejo v Rim, tudi če nimajo filma, knjige ali CD-ja, ki bi ga promovirali."

"Nismo festival in tisti, ki si želijo festivala, bodo tu vedno razočarani," so organizatorji festivala povedali lani na filmskem festivalu v Rimu. Kljub temu so vsako leto gostitelji mnogih največjih zvezdnikov med filmskimi ustvarjalci.