V glavnih vlogah nastopata Urša Menart in Liza Marijina. Foto: Urša Premik

Dramo, v katerem v glavnih vlogah igrata Urša Menart in Liza Marijina, so na strani festivala opisali kot film, ki govori o sočutju, s svojim humorjem pa spominja na najboljše čase češkega novega vala. Gre za zgodbo o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. "To je film o dveh ženskah, ki ne želita imeti nič skupnega in negirata vsako podobnost, vendar na koncu najdeta to, kar najbolj zanikata," Polsestri opisuje režiser.

Damjan Kozole je leta 2016 v Karlovih Varih že osvojil nagrado za najboljšo režijo za film Nočno življenje. Foto: Urša Premik

Poleg Urše Menart in Lize Marijina igrajo v filmu še Jurij Drevenšek, Peter Musevski, Anja Novak, Damjana Černe, makedonska igralka Labina Mitevska in drugi. Kozole in Menartova sta z Ognjenom Sviličićem združila tudi moči pri pisanju scenarija. Direktor fotografije je Miladin Čolaković, oblikovalka scenografije Neža Zinajić, oblikovalka kostumov Katja Hrobat, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, montažerja Jurij Moškon in Atanas Geogijev, oblikovalca zvoka Julij Zornik in Igor Popovski, direktor filma je Mitja Kozamernik, producent pa Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo.

Kozole, ki je v Karlovih Varih leta 2016 z Nočnim življenjem pobral nagrado za najboljšo režijo, o ponovnem sodelovanju pravi, da je to festival, ki vedno bolj podpira nove filmske poetike ter da ga veseli, da se s filmom vrača tja, kjer je bil že pred leti odlično sprejet.

Polsestro so snemali novembra in decembra v Ljubljani in Izoli. Poleg Vertiga je slovensko-makedonsko-srbska koprodukcija nastala v sodelovanju s koproducenti Sisters and Brother Mitevski, Filmske hiše Baš Čelik in RTV Slovenija. Film so sofinancirali Slovenski filmski center, Filmska agencija Severne Makedonije, Filmski center Srbije, program Ustvarjalna Evropa MEDIA, RE-ACT in Eurimages, ki je filmu podelil koprodukcijsko nagrado za razvoj projekta, s tehničnimi storitvami pa je sodeloval Filmski studio Viba film.

Kozole tokrat sledi zgodbi dveh odtujenih polsester. Foto: Urša Premik

V tekmovalnem programu tudi ...

Eden največjih in najstarejših evropskih filmskih festivalov se bo začel 28. junija, sklenil pa 6. julija. Tekmovalni program bo prinesel deset svetovnih in dve mednarodni premieri. Poleg Kozoletove Polsestre se bo za glavne festivalske nagrade potegoval še Mosaic Portrait kitajskega režiserja Zhai Yixianga, zgodba o 14-letni deklici v prelomnem trenutku njenega življenja. Po uspešnem prvencu Lilting na festival prihaja v Kambodži rojeni britanski režiser Hong Khaou z ganljivo dramo o spoznavanju lastne identitete Monsoon. Eden najbolj izstopajočih španskih režiserjev svoje generacije Jonás Trueb bo predstavil film August Virgin, ameriška režiserka Martha Stephens pa s črno-belo dramo To the Stars popelje v 60. leta 20. stoletja.

54. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih bo potekal od 28. junija do 6. julija. Foto: EPA

V Karlove Vare se vrača tudi filipinski filmar Dwein Baltazar s subtilno dramo Ode to Nothing, prav tako Jan-Ole Gerster, čigar Lara z igralko Corinna Harfouch v glavni vlogi, bo ena od svetovnih premier. Bolgarski filmski dvojec Kristina Grozeva in Petar Valchanov se bosta mednarodnemu občinstvu predstavila z intimno družinsko dramo The Father. Domačo kinematografijo pa zastopa češko-slovaška koprodukcija Let There Be Light Marka Škopa.

S prvencem Patrick se bo predstavil belgijski režiser Tim Mielants, iz Čila pa prihaja Felipe Ríos s psihološkim filmom ceste The Man from the Future. Dvanajsterico zaokroža še en povratnik - turški režiser Kıvanç Sezer z duhovitim filmom La Belle Indifference.