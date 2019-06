Ruben Brandt ‒ zbiratelj pripoveduje zgodbo o slavnem psihoterapevtu, ki sklene iz svetovno znanih muzejev, kot so Louvre, Tate in Uffizi, ukrasti 13 slik, kar bo po njegovem mnenju ozdravilo nočne more njegove žene. Foto: IMDb

Veliko festivalsko nagrado za kratki film je prejel poljski Kisli dež avtorja Tomka Popakula.

Žirija, ki je ocenjevala osem filmov v tekmovalnem programu celovečernih animiranih filmov, je v obrazložitvi med drugim zapisala, da se Krstić igra s pojmom umetnosti. "Zabavna in nenavadna perspektiva je hkrati satirična in polna spoštovanja za klasično umetnost, okrog katere se zgodba vrti", so ob zaprtju 29. Animafesta v soboto zapisali na spletni strani.

Krstićevemu filmu so nagrado podelili zaradi "izvrstno oblikovanega detektivskega tkiva, skrbno premišljenega, odlično napisanega in začinjenega z domiselno režijo, eklektično glasbo in pogumnim smislom za oblikovanje, ki se ne naslanja na doslej videno".

Ruben Brandt, Collector | Official US Trailer (2018)

Avtor se je iz Budimpešte zahvalil za povabilo na festival v Zagreb. Poudaril je, da ga je kot otroka navdihovala zagrebška šola risank, ki ga je tudi spodbudila, da predstavlja svojo umetnost na tako edinstven in poseben način.

Krstićev animirani film bo odprl tudi reško izdajo Animafesta, ki se bo začela v četrtek, 13. junija, v Art-kinu na Reki.

Na festivalu Animafest, ki bo prihodnje leto vstopil v jubilejno, 30. leto, so predstavili več kot 400 filmov. Foto: Animafest

Poljski film Kisli dež je poleg velike nagrade za najboljši kratki animirani film prejel še nagrado občinstva. Avtor Popakul je "povedel gledalce v ekstremne pustolovščine, ki so včasih neugodne, a vedno impresivne", je zapisala žirija velikega tekmovanja kratkega filma.

Na festivalu so predvajali več kot 400 filmov, v tekmovalnih programih 150 filmov iz 47 držav. V soboto so podelili vrsto nagrad in priznanj v različnih kategorijah. Naslednji, jubilejni 30. Animafest prihodnje leto potekal med 8. in 13. junijem.