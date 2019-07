Matt Damon in Ben Affleck. Foto: EPA

Igralca nista kot scenarista sodelovala že od filma Dobri Will Hunting, za katerega sta leta 1997 dobila oskarja za najboljši izvirni scenarij. Skupaj sta igrala že večkrat, najbolj odmevno še pri filmu Kevina Smitha Dogma (1999).

Sojenje v obliki dvoboja

Ta teden je na spletni strani zaokrožila fotografija Matta Damona, ki ima v rokah knjigo The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France (Zadnji dvoboj: resnična zgodba o sojenju skozi dvoboj v srednjem veku), kar je spodbudilo vprašanje, ali se pripravlja film.

Po današnjih informacijah strani Deadline nastaja scenarij za film o "končnem dvoboju" po literarni predlogi knjige, ki jo je imel Damon v rokah. Gre za roman Erica Jagerja. Poleg Damona in Afflecka scenarij piše še režiserka in pisateljica, oskarjevka Nicole Holofcener.

V središču je posilstvo ženske, ki ji ne verjamejo na besedo

Na spletni strani Deadline, ki je novico o filmu prva objavila, zgodbo zadnjega dvoboja opisujejo takole. Damon in Affleck bosta igrala najboljša prijatelja, eden od njiju je vitez Jean de Carrouges, drugi pa plemič Jacques Le Gris. De Carrouges se poda v vojno, ob vrnitvi pa obtoži Le Grisa, da je med njegovo odsotnostjo posilil njegovo ženo Margerite de Carrouges. Nihče ne verjame ženski, zato vojak pozove francoskega kralja, naj razveljavi odločitev, ki jo je izrekel grof Pierre d'Anencon, – izrekel se je v podporo Le Grisu. Na dvoru se odločijo, naj se moška spopadeta v dvoboju, ki se konča šele s smrtjo enega od njiju. Živi bo kot znak Božje volje razglašen za zmagovalca. Če umre de Carrouges, bodo njegovo ženo zažgali na grmadi zaradi lažne obtožbe.

Ridley Scott je med drugim režiral Nebeško kraljestvo, grozljivko Hannibal in zgodovinski spektakel Gladiator. Foto: Reuters

Scott je z Damonom nazadnje sodeloval pri filmu Marsovec, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši film, Walsh pa je delal z Damonom pri filmu Manchester By The Sea.

Disney ali kdo drug?

Film bodo za Fox producirali Scott in Kevin Walsh s produkcijsko hišo Scott Free ter Damon in Affleck s svojo hišo Pearl Street, so zapisali na straneh publikacije Deadline. Zanimivo bo videti, kako bodo nastajajoči film spremljali na Disneyju, ki ima od nedavno delno lastništvo mreže.

Ameriška družba Disney je marca za 71,3 milijarde dolarjev prevzela televizijske in filmske produkcije medijskega podjetja 21st Century Fox, ki ga je kupila od Ruperta Murdocha.

Deadline pa obenem poroča tudi o tem, da film pravzaprav ni odvisen od Disneyja. Če bi se odločili, da gre za tvegano zgodbo, ga je pripravljen kupiti vsak od večjih hollywoodskih studiev.