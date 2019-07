Filmski blog IndieWire je objavil reportažo, ki razkriva, da naj bi avtor serije David E. Kelley, televizija HBO in režiser prve sezone Jean-Marc Vallée odvzeli umetniško avtonomijo Andrei Arnold, ki je pod drugo sezono podpisana kot režiserka. Hoteli so namreč, tako IndieWire, da bi druga sezona v slogu in tonu kar najbolj zvesto sledila prejšnji.

Gledalcem ni ušla izjemna podobnost novih epizod Malih laži s predhodno, izdatno nagrajevano prvo sezono. Edina očitna razlika je dodatek Meryl Streep v igralski zasedbi. Foto: IMDb

"Cilj je bil, vizualno poenotiti prvo in drugo sezono. Z drugimi besedami: ko so bile vse nove epizode posnete, so vzeli material in ga zmontirali tako, da je bil po slogu podoben prvi sezoni, ki je osvojila osem od šestnajstih emmyjev, za katere je bila nominirana," povzema IndieWire. "Viri blizu izvršnih producentov so potrdili, da je že od lanske jeseni obstajal dogovor, da se bo Vallée vrnil - a Arnold tega ni vedela."

Andrea Arnold je osvojila oskarja za kratki igrani film Wasp (2003), sicer pa jo poznamo po celovečercih Akvarij, Viharni vrh in Ameriška ljubica. Foto: Reuters

Poročilo navaja, da sta Kelley in Vallée režiserki postregla ne zelo majhno laž o tem, kolikšen odstotek njenega dela bo dejansko končal na malih zaslonih. Na samem snemanju je imela menda popolnoma proste roke za delo, ni pa bila obveščena, koliko popravkov bo narejenih v skladu z Valléejevo vizijo. Režiserja se mendo osebno sploh nista nikoli pogovarjala, vseeno pa nobena epizoda ni bila zaključena brez Kanadčanovih popravkov.

Čisto različna vizualna sloga

To se je izkazalo za problematično predvsem zato, ker imata tako Jean-Marc Vallée (Divja, Klub zdravja Dallas, miniserija Ostri predmeti) kot tudi Andrea Arnold (Akvarij, Ameriška ljubica, Viharni vrh) izrazita vizualna sloga, ki pa med seboj nista nujno komplementarna. "Arnold zna čustveno neposrednost ustvarjati z uporabo kamere iz roke, kar je v kontrastu z Valléejevo bolj kontemplativno drsečo kamero, ki podčrtava resnost situacije," pojasni IndieWire. Vsak poskus, da bi oba sloga zlili v eno, je bil tako že od samega začetka obsojen na neuspeh.

Kot vir so citirani "ljudje blizu članom produkcije", a marsikaj lahko gledalci vidimo tudi s svojimi lastnimi očmi. Če ne drugega, je zgovoren že podatek, da je pod drugo sezono podpisanih veliko več montažerjev kot pod prejšnjo, ki jih je imela le pet. Na posamezni epizodi je v montaži delalo tudi po 12 ljudi, sodeč po uvodni špici.

Kako dolgo lahko skrivnost ostane pokopana?

Serija, ki je leta 2017 v prvi sezoni ekranizirala istoimenski roman pisateljice Lianne Moriarty, se zdaj - podobno kot denimo Deklina zgodba ali Igra prestolov - nadaljuje onkraj meja literarne predloge. V prvi sezoni smo izvedeli, kako je pet žensk iz premožnega dela Montereya v Kaliforniji po spletu naključij ubilo nasilnika in posiljevalca, ki je v družbi veljal za idealnega moža. Takrat se je zdelo, da jim je popolni zločin uspel, a v drugi sezoni se zdi, da jih bo njihov greh dohitel - tudi zato, ker se na prizorišču pojavi sumničava mama pokojnega Perryja; igra jo Meryl Streep.

Članice igralske zasedbe - od leve: Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman in Meryl Streep - na premieri druge sezone v New Yorku. Foto: Reuters

Ni opazne nadgradnje zgodbe

Recenzenti imajo o drugi sezoni deljena mnenja, a so z njo večinoma zadovoljni. Treba je sicer priznati, da je poudarek predvsem na igralskih vložkih izjemnih protagonistk - poleg Streep so tu še Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz in Shaileene Woodley - ne pa na zgodbi, ki se na trenutke zdi premalo zgoščena in kohezivna.

Številni uporabniki družbenih omrežij so seveda izpostavili ironijo tega, da so Male laži serija o močnih ženskah in da v njej nastopajo najbolj priznane igralke svoje generacije, ki v intervjujih poudarjajo, kako pomembna je nadaljevanka zaradi svojega fokusa na kompleksno dinamiko med ženskami. HBO po eni strani dobi zasluge za to, da so zaposlili uveljavljeno umetniško režiserko, obenem pa so ji v zakulisjo oklestili ustvarjalno svobodo. Na Twitterju se je pojavil celo ključnik #ReleaseTheArnoldCut (Objavite različico Arnoldove).



Uradno pojasnilo ničesar zares ne zanika

Govorice o nesoglasjih so že tako glasne, da je uradno izjavo za javnost podala tudi televizija HBO. "Druge sezone Malih laži brez Andree Arnold ne bi bilo," so zapisali. "Producenti in odgovorni pri HBO-ju smo izjemno ponosni na njeno delo. Kot pri vsakem televizijskem projektu tudi tukaj izvršni producenti prispevajo svoj vložek in mislimo, da rezultat govori sam zase."

Prva sezona je bila lepo zaokrožena, zaključena celota, ki najverjetneje ni bila posneta z mislijo na nadaljevanje. A po izjemnem kritiškem uspehu in kupu nagrad je HBO-jeva odločitev seveda razumljiva. Foto: IMDb

Nobena od glavnih igralk afere še ni komentirala, smo pa v reportaži lahko prebrali, da je bilo po zaključeni produkciji potrebnih še 17 dni dodatnih snemanj. Andrea Arnold je bila prisotna, saj to narekuje tudi pravilnik ameriškega ceha režiserjev. A v resnici naj bi bil Vallée tisti, ki je takrat prevzel nadzor in posnel prizore spominskih prebliskov, ki "prizemljijo" malo bolj alegorični pristop Andree Arnold.