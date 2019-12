Rodila se je 9. decembra 1934 v mestu Heworth. Odraščala je v družini, ki je bila poklicno povezana z gledališčem. Oče je bil zdravnik v gledališču, mama pa je oblikovala oblačila za gledališke predstave. Foto: EPA

Oskarja je leta 1999 dobila za stransko žensko vlogo kraljice Elizabete v uspešnici Zaljubljeni Shakespeare v režiji Johna Maddena. Kraljice je igralsko utelesila večkrat, leta 2017 je bila še kraljica Viktorija v filmu Victoria & Abdul v režiji Stephena Frearsa.

Dustin Hoffman in Judi Dench. Foto: Reuters

Velja za veteranko gledaliških odrov in filmskih platen. Sodelovala je s številnimi priznanimi režiserji, med njimi so Stephen Frears, Kenneth Branagh in Clint Eastwood. Svojo najbolj odmevno vlogo Bondove nadrejene M igrala od leta 1995 dalje.

Prva vloga: Ofelija v Hamletu

Rodila se je 9. decembra 1934 v mestu Heworth. Odraščala je v družini, ki je bila poklicno povezana z gledališčem. Oče je bil zdravnik v gledališču, mama pa je oblikovala oblačila za gledališke predstave. Igra ji je hitro postala všeč, predvsem pa je uživala v preoblačenju v različne kostume, zato je sprva želela postati scenografinja. Premislila si je zaradi brata Jeffreyja, ki je obiskoval šolo govora in drame, kamor se je vpisala tudi sama.

Mislim, da je treba svojo službo jemati resno, sebe pa ne. To je najboljša kombinacija. Judi Dench

Kariero je začela v gledališču leta 1957 z vlogo Ofelije v Hamletu. Na televiziji je začela nastopati v BBC-jevi seriji kot Hilda Lessways leta 1959.

Med njenimi najbolj znanimi vlogami sta Armande Voizin v filmu Čokolada (2000) Lasseja Hallströma in Iris Murdoch v filmu Iris (2001), ki ga je zrežiral Richard Eyre. Kritiško je bila opevana za vlogo v muzikalu Kabaret leta 1968, za katero so jo izbrali, kljub temu da ni slovela kot dobra pevka.

Komentarji Judi Dench so seveda izzvali mešane odzive na držbenih omrežjih. nekateri so jo hvalili, da "je povedala, kar ji je ležalo na duši", drugi pa so prepričani, da je s podporo Spaceyu "prekoračila mejo". Foto: Reuters

Enajst baft in zlati globus

Poleg oskarja je dobila še številne druge filmske nagrade, med njimi je enajst baft in zlati globus ter še nagrado donostia za življenjsko delo na lanskem filmskem festivalu v San Sebastianu.

Obenem je igralka, ki je v karieri osvojila največ britanskih gledaliških nagrad oliver. Leta 1988 jo je britanska kraljica nagradila za doprinos h gledališki in filmski kulturi - prejela je naziv dame, ki je ženska oblika viteštva.

"Z vašim obrazom je vse narobe"

Na rdeči preprogi med filmskim festivalom v Zürichu je lansko leto povedala, da so ji "zelo na začetku kariere rekli, da mi v filmu nikoli ne bo uspelo. Rekli so mi: 'Z vašim obrazom je vse narobe,' Prav z veseljem bi rada rekla tisti osebi, ki je sicer žal že pokojna, da sem na koncu vendarle delala filme."

V kinih jo bo konec decembra mogoče videti v vlogi Old Deuteronomy v filmski različici priljubljenega muzikala Mačke v režiji Toma Hooperja. Njena vloga je prelomna, saj so jo doslej v muzikalih vselej igrali moški. Judi Dench je sicer znana po vlogah dostojanstvenih žensk, ki so pogosto na poziciji moči.