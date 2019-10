Desetletje po preddelih je v režiji J. J. Abramsa v kinematografe prišel film Sila se prebuja, leto zatem so se oboževalci razveselili novega filma z vzporedno, t. i. spin-off zgodbo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, ki je postavljena v dogajanje tik pred prvim filmom Novo upanje. Trilogijo je nato leta 2017 nadaljeval Rian Johnson s filmom Poslednji jedi, decembra pa jo bo sklenil J. J. Abrams z Vzponom Skywalkerja. Foto: Film distribucije 2i Film/Kolosej

Uradni napovednik nakazuje, da bo film naposled sklenil sago, ki se je začela, ko se je mladi Luke Sywalker (Mark Hamill) znašel v intergalaktičnem spopadu pod taktirko Georgea Lucasa - govorimo seveda o danes kultnem Novem upanju iz leta 1977. Tudi v slovenskih kinematografih so že naprodaj vstopnice za predpremierne projekcije, ki bodo 18. decembra. Na redni spored kinematografov film prihaja dan za tem.

Od Novega upanja je mašinerija sproducirala še dve nadaljevanji prve trilogije, celo trilogijo "preddelov" in dva "antologijska" samostojna filma, postavljena na bolj ali manj isto časovno premico in v isti dogajalni prostor, le z drugimi akterji.

Kar lahko o Vzponu Skywalkerja razberemo iz napovednika, je primerno enigmatično: priča smo slikovitim prizorom bitk na krovu ladje, vrtoglavih skokov čez kanjone v slikoviti džungli, ganljivih bližnjih posnetkov in seveda svetlobnih mečev.

Lahko Kylo še prestopi?

Feni se sicer zavedajo, da sta oba dosedanja sklepna dela prejšnjih dveh trilogij prinesla prestop med "temno stranjo" in etosom jedijev: v Jedijevi vrnitvi je Darth Vader rešil življenje Luku Skywalkerju (in nato umrl), v maščevanju Sitha pa je Anakin Skywalker prestopil na Temno stran. Bi si zato upali napovedati, da bo novem filmu Rey oprostila Kylu Renu? Je odpustek za njegov greh očetomora sploh mogoč?

Slovo klepetavega androida

Vse kaže, da se bo moral dokončno ugasniti tudi nevrotični android C-3PO, ki je bil doslej prisoten v vsakem filmu sage; v napovedniku uporabljeni prizor nakazuje, da se bomo od njega dostojno poslovili.

V filmu, ki ga je napisal, režiral in produciral JJ Abrams, se vračajo znani obrazi Daisy Ridley, Adama Driverja, Johna Boyege, Oscarja Isaaca in Lupite Nyong’o. Tako ali drugače bodo inkorporirani tudi zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony Daniels (kot android C-3PO).

Ustvarjalci so sicer že pred pol leta razkrili, da so za film uporabili še zadnje preostale kadre, posnete s Carrie Fisher, ki je umrla leta 2016.

Izvršni direktor ameriške filmske družbe Disney Bob Iger je sicer lani v pogovoru za Hollywood Reporter priznal, da so storili napako, ko so vsako leto po uspehu spektakla Sila se prebuja (2015) v kinematografe poslali nov film iz franšize Vojna zvezd. Zdaj tempo nameravajo upočasniti, toda "to ne pomeni, da ne bomo ustvarjali filmov".