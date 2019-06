Christophu Waltzu sta oskarja prinesli vlogi v filmih Quentina Tarantina Django brez okovov in Neslavne barabe, tukaj je v prizoru iz filma Krčenje. Waltz se je rodil leta 1956 na Dunaju materi slovenskih korenin Elisabeth Urbancic, ki je bila dejavna kot gledališka kostumografinja in scenografinja. Foto: IMDb

Pri španski produkcijski hiši MediaPro Studio so v izjavi za javnost zapisali, da bodo julija začeli snemati v San Sebastianu. V romantični komediji bomo namreč spremljali ameriški par, ki obišče filmski festival v tem obmorskem mestu.

83-letni Woody Allen je štirikratni oskarjevec, v njegovem najnovejšem filmu pa bomo sledili zgodbi ameriškega para, ki obišče znameniti filmski festival v San Sebastianu. Foto: AP

Ob Christophu Waltzu, avstrijskem igralcu slovenskih korenin, bodo zaigrali ameriška in španska igralka Gina Gershon in Elena Anaya ter francoski igralec Louis Garrel.

Inteligenten scenarij in vrhunska mednarodna zasedba

"Ta najnovejši film ima vse sestavine, ki ga bodo povzdignile prav tja, kjer bo stal ob bok temu, na kar smo se navadili pri talentu režiserja Woodyja Allena: inteligenten scenarij in vrhunska mednarodna zasedba," so zapisali pri MediaPro. Za zdaj še nista znana ne naslov ne datum, ko naj bi film prišel v kinodvorane.

Allenov zadnji film Deževni dan v New Yorku (A Rainy Day in New York) ni nikoli doživel projekcije v ZDA. Amazon Studios je namreč lani zavrnil distribucijo, potem ko je na plano znova prišla obtožba, da je leta 1992 nadlegoval svojo posvojeno hčerko. Allen je že davno zanikal, kar mu očita Dylan Farrow, prav tako ga nikoli niso obtožili tega dejanja.

Režiserjeva tožba proti Amazonu

Februarja je vložil tožbo proti Amazonu za 68 milijonov dolarjev odškodnine, ker ta ni hotel distribuirati filma in je odstopil od pogodbe, po kateri naj bi Allen pod njihovim okriljem posnel štiri filme. Amazon se je odzval s trditvijo, da je bila prekinitev sodelovanja upravičena.

Tudi nekateri hollywoodski igralci so se distancirali od njega s koncem leta 2017 oziroma v začetku leta 2018, ko je znova izbruhnil škandal glede očitane mu spolne zlorabe, kar je spodbudilo množično gibanje #MeToo.

Tudi Lunapark ni zablestel

Njegov predhodni film iz leta 2017 Lunapark (Wonder Wheel), v katerem igrata Kate Winslet in Justin Timberlake, je v severnoameriške blagajne prinesel zgolj 1,4 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov), v tujini pa 14,5 milijona dolarjev (12,9 milijona evrov).