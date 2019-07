Ljubitelji filma se lahko v poletnih dneh sedmi umetnosti pod gorenjskim nebom letos predajo četrtič. Foto: Facebook stran festivala

Četrti filmski festival Kranjska Gora bo v sedmih dneh ponudil več kot 70 filmov, pa tudi nekaj koncertov, delavnic in pogovorov.

Osrednji del se v sredo začenja s projekcijo filma Ljubljena iranskega režiserja Yaserja Talebija, vsega skupaj pa bodo predstavili sedem celovečercev, sedem dokumentarcev in deset kratkih filmov.

Festival bo v sredo odprl iranski film Ljubljena. Foto: IMDb

Poleg otvoritvenega filma prinaša tekmovalni program celovečercev še nemški film Simone Kostova Trideset, indijski film Ivana Ayrja z naslovom Soni, špansko dramo režiserke Iciar Bollain Yuli, italijanski film režiserja Giannija Zanasija Troppa Grazia in film libanonske režiserke Nadine Labaki Kafarnaum. O najboljših celovečernih filmih bodo presojali Ognjen Sviličič, Maruša Majer in Zeynep Özbatur Atakan.

Prvič bodo podelili ajdovsko deklico

Poleg tekmovalnega programa celovečercev se bodo letos za nagrade potegovali v kategorijah dokumentarnih in kratkih filmov. Letos podeljujejo tako več nagrad kot v preteklih letih, in sicer nagrado vitranc za najboljši celovečerni in dokumentarni film ter za najboljšo režijo in scenarij v obeh kategorijah. Kratki filmi se bodo potegovali za nagrado Boštjana Hladnika. Novost je nagrada ajdovska deklica, ki jo bodo podelili izbrani filmski ustvarjalki ne glede na področje, v katerem deluje.

Festival bo do 3. avgusta ponudil 70 filmov. Foto: Facebook stran festivala

Kot sporočajo organizatorji, program festivala sestavljajo kakovostni filmi, všečni tako žirijam kot občinstvu, posebno mesto pa imajo letos tudi ženske v sodobni družbi.

Festival, katerega častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor, bo ponudil tudi več delavnic za otroke in odrasle. Otroške bodo vodili Manca Dorrer, Ciril Horjak in Ana Jerič, za odrasle pa jih bodo vodili tuji ustvarjalci. Organizatorji napovedujejo tudi več uglednih tujih gostov, kot so Crispin Glover, Bill Odenkirk, Barry Blaustein, Filip Remunda, Gyula Gazdag in Čedomir Kolar.

Na festival, ki bo trajal do 3. avgusta, bo iz Ljubljane v Kranjsko Goro vozil poseben avtobus.