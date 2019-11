Pri tem je Dan Tana nastajajoči srbski film Dara iz Jasenovca, ki govori o ustaških zločinih v tamkajšnjem taborišču, seveda primerjal s Schindlerjevim seznamom, ki ga je leta 1993 režiral Steven Spielberg.

Naslovno protagosinstko v filmu Dara iz Jasenovca upodablja 12-letna Biljana Čekić. Foto: IMDb

Film v režiji Predraga - Gage Antonijevića nastaja po scenariju Nataše Drakulić, nedavno pa so končali prvo fazo snemanja te akcijske drame. Kot napoveduje režiser, naj bi snemanje sklenili do konca tega leta, film pa naj bi bil na ogled prihodnjo pomlad.

Skoraj tri milijone evrov težek proračun

Gre za popolnoma srbski projekt, ki ga od začetka do konca financira država, poroča spletna stran Radiotelevizija Srbije (RTS). Projekt je prejel sredstva natečaja Filmskega centra Srbije (FCS) za nacionalno temo, ob teh pa še dodatna sredstva srbske vlade, ki skupno znašajo 2,3 milijona evrov, sicer pa naj bi njegov proračun znašal približno 2,9 milijona evrov.

Film naj bi bil predvidoma na ogled maja 2020, torej ob 75. obletnici od osvoboditve Jasenovca. Foto: IMDb

V filmu Dara iz Jasenovca naslovno vlogo igra 12-letna Biljana Čekić iz Potkozarja v Bosni in Hercegovini, ob njej pa nastopajo še Marko Janketić, Vuk Kostić, Igor Đorđević, Zlatan Vidović in drugi.

"Bilo je veliko množičnih prizorov, ki so poleg članov ekipe in igralcev vključevali tudi več kot 600 statistov. Zdaj vstopamo v drugi del zgodbe, ki se dogaja v taborišču Stara Gradiška. Pričakujemo, da bomo snemanje končali do konca leta, nato bo sledila še postprodukcija. Morda obstaja teoretična možnost, da bo film pripravljen za predvajanje maja 2020, ob 75. obletnici osvoboditve Jasenovca," je po poročanju spletnega portala Blic dejal režiser Antonijević.

Prvi igrani film o dogajanju v taborišču v Jasenovcu

"To bo prvi igrani film o Jasenovcu. Zato je pomembno, da se govori o tem, in zato je tudi pomembno to, kar bo sledilo. In to je, da ta film ne bo lokalni projekt, torej da bo imel hollywoodsko premiero in bo zaživel na svetovni ravni, saj se resnica o Jasenovcu prvikrat razkriva na kinematografski način in je zelo pomembno, da jo nato vidi ves svet," je za RTS dejala predsednica upravnega odbora FCS-ja Jelena Trivan. Pri mednarodni distribuciji računajo tudi na pomoč Dana Tane (rojen v Beogradu leta 1933 kot Dobrivoje Tanasijević), ki je kot producent podpisal več hollywoodskih produkcij.

Za zdaj so posneli del filma, ki se dogaja v taborišču Jasenovac, pri čemer so snemalno lokacijo vzpostavili v zapuščeni opekarni v vasi Kolut, ki leži v bližini Sombora v Srbiji. Foto: IMDb

Zahod ni zadosti seznanjen z dogajanjem v Jasenovcu

Po mnenju Michaela Berenbauma, ameriškega strokovnjaka za holokavst in direktorja zavoda Sigi Ziering, ki se posveča raziskovanju etičnih in religioznih vplivov holokavsta, ki pri filmu sodeluje kot strokovni svetovalec, zgodba o Jasenovcu na Zahodu žal ni zadosti poznana.

"Film je sposoben povedati avtentično zgodbo in ljudje se bodo lahko identificirali z usodo dekletca, ki izkaže pogum, junaštvo in moč za preživetje. Upamo, da bo ta film z močnim scenarijem omogočil, da se bo slišala zgodba o Jasenovcu in da bo v javnosti zbudil zanimanje o tem, kaj se je dogajalo pred 75 leti," je po pisanju RTS-a še dejal Barenbaum.