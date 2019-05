Hladna vojna je bil eden najbolj opevanih in gledanih evropskih filmov zadnjega leta ‒ če ste ga zamudili, lahko napako popravite v filmskem tednu Evrope. Foto: IMDb

V 12 slovenskih mestih ‒ Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Sežani, Kranju, Novem mestu, Dolenjskih Toplicah, Izoli in Slovenski Bistrici ter na Ptuju in Ravnah na Koroškem se bo zvrstilo 33 projekcij.

Skupno bo na ogled 23 filmov, ki so vsi prejemniki sredstev EU-ja za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije. Med njimi je tudi film Bojevnica, ki je prejel letošnjo nagrado lux Evropskega parlamenta. Film bodo prikazali v Celju, Murski Soboti, Kranju, Sežani, Novem mestu, Izoli in na Ptuju.

Film Benedikta Erlingssona, ki je bil tudi zmagovalec 29. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe), prinaša zgodbo o pogumni ženski, ki se za ohranitev islandske narave poda v boj proti industriji aluminija.

V Novi Gorici in Sežani bodo med drugim prikazali nemško-francoski film Christiana Petzolda Tranzit, v Novem mestu in na Ptuju pa koprodukcijski film Hladna vojna poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega. V Izoli in Slovenski Bistrici bo med drugim na ogled film o terorističnem napadu v Oslu Utoya 22. julija režiserja Erika Poppea, je razvidno iz programa Filmskega tedna Evrope.

Filmski teden Evrope, katerega namen je širši javnosti približati raznolikost in bogastvo evropskega filma, že tradicionalno poteka v maju, ob rojstnem dnevu EU-ja. Na dan Evrope, 9. maja, bodo projekcije v Izoli, Sežani in na Ptuju, so sporočili organizatorji.

Filmski teden Evrope že več let organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji in RRA Severne Primorske v sodelovanju z lokalnimi kinematografi ter s Centrom Ustvarjalna Evropa, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.