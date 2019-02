Opazovalni dokumentarec Koliko se ljubiš? sledi brezdomki Viktoriji, ki raziskuje zapuščene objekte. Foto: Sever & Sever

"Pred festivalom smo pregledali 1700 dokumentarcev z vseh koncev sveta, za jubilejno prireditev pa smo poskusili izbrati najboljše," je za hrvaške medije večkrat poudaril direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski. Od leta 2005 je po njegovih besedah ZagrebDox postal središče dokumentarnega filma, ne samo na Hrvaškem, temveč širše. Na dosedanjih 14 festivalih so prikazali več kot 2000 filmov, ki si jih je ogledalo približno 290.000 ljudi.

104 celovečerni in kratki dokumentarni filmi

Do prihodnje nedelje se bo ta številka še povečala, prikazali bodo 104 celovečerne in kratke dokumentarne filme. Med 18 naslovi v območni konkurenci sta tudi slovenska celovečerec Koliko se ljubiš? režiserke Nine Blažin ter kratki film Fundamenti režiserja Petra Cerovška, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Koliko se ljubiš?

Opazovalni (observacijski) dokumentarec Koliko se ljubiš? sledi brezdomki Viktoriji, ki raziskuje zapuščene objekte, in je bil nagrajen z vesno za najboljšo montažo na 21. festivalu slovenskega filma v Portorožu.

Načeti temelji

Cerovškov film pa ima festivalske izkušnje iz Sarajeva, Portoroža, Beograda in Sardinije. V filmu Fundamenti režiser skozi kuhinjsko okno leto dni spremlja gradnjo luksuznega hotela. V posneti material se nehote prikradejo drobci razpada njegove zveze, ki zamajejo temelje filma.

Transmedijski pogled na Biševo

Pomemben del ZagrebDoxa so spremljevalni programi, kot so Mojstri doxa, Biografski dox, Kontroverzni dox in Glasbeni globus. V spremljevalnem programu Faktumentarci pa je en sam film ‒ transmedijski dokumentarec iOtok režiserja Mihe Čelarja. Film spremlja boj za preživetje otoške skupnosti preostalih trinajstih prebivalcev hrvaškega otoka Biševo, ki leži sredi Jadrana.

V festivalski žiriji, ki bo odločala o nagradi Movies That Matter za film, ki najbolje zastopa človekove pravice, bo tudi direktor slovenske Animateke Igor Prassel.

V mednarodnem programu je na spletni strani festivala napovedanih 19 dokumentarcev, med katerimi se nekateri potegujejo tudi za nagrade oskar in bafta, nekateri pa prihajajo kot nagrajenci s filmskih festivalov v Cannesu in Benetkah ter Sundancea. Več kot polovico filmov iz mednarodnega programa so posneli avtorji, mlajši od 35 let.

Odraščanje ameriških rolkarjev

Med bolj izpostavljenimi je uspešnica Minding the Gap, ki je na različnih festivalih prejela že več kot 50 nagrad, vključno z nagrado žirije za debitantski dokumentarec na Sundanceu. Režiser Liu je posnel film, v katerem 12 let spremlja življenje in odraščanje treh ameriških rolkarjev, med katerimi je bil tudi sam.

Po objavi festivalskega programa je bil pozornosti deležen tudi britanski kratki dokumentarec Črna ovca režiserja Eda Perkinsa, ki govori o borbi fanta iz Nigerije proti rasnemu nasilju v britanski soseski.

Za festivalsko nagrado se bo potegoval tudi dokumentarec Three Identical Strangers režiserja Tima Warldea, ki je nominiranec za nagrado bafta. Film govori o trojčkih v ZDA, ki so jih po rojstvu posvojile različne družine. Znova so se srečali kot 19-letniki in razkrili so se številne skrivnosti.

Oster kritik ruske politike

Festivalska retrospektiva je posvečena znanemu ukrajinskemu režiserju Sergeju Loznici, ki je znan kot oster kritik ruske politike. Poleg Loznice bodo v osmih festivalskih dneh gostili številne avtorje, med katerimi bodo Želimir Žilnik, Nikolaus Geyrhalter in Ivars Seleckis.