Festival domuje v Locarnu na jugu Švice. Foto: EPA

Uvodni film italijanske režiserke Ginevre Elkann pripoveduje o Almi, Jeanu in Sebastianu, ki v Parizu živijo v varnem, čeprav nekoliko čudaškem meščanskem svetu svoje verne ruske matere. Nekega dne so iznenada poslani k svojemu neobičajnemu italijanskemu očetu Carlu. V osrednjih vlogah nastopata Riccardo Scamarcio in Alba Rohrwacher.

Svetovna premiera v film prelite zgodbe iz Porabja

Film Oroslan v režiji Matjaža Ivanišina, ki skupaj z Nebojšo Popom Tasićem podpisuje tudi scenarij, bo na festivalu doživel svetovno premiero. Filmska zgodba, nastala po kratki zgodbi Zdravka Duše, govori o smrti moškega, ki je pretresla vas v Porabju.

Celovečerec se začne z novico o Oroslanovi smrti, ki se hitro razširi med vaščani. Sčasoma dejanja postanejo besede in besede zgodbe. Da bi se lažje soočili z njegovo smrtjo, vaščani poustvarjajo njegovo podobo skozi zgodbe o njegovem življenju.

"Obredi so tisti, ki nas delajo ljudi; z obredi smo skupnost, brez obredov smo čreda. Oroslan je zgodba o dveh bratih pripovedovana iz treh različnih perspektiv," so zapisali ustvarjalci ob filmu, v katerem igrajo Margit Gyecsek, Milivoj Miki Roš in Dejan Spasić.

Nova umetniška vodja festivala Lili Hinstin. Foto: EPA

Pogled v preteklost afriško-ameriške kinematografije

Na festivalu si bo v različnih sekcijah mogoče ogledati več kot 200 filmov. Letošnja retrospektiva bo posvečena afriško-ameriški kinematografiji, sicer pa želi festival v Locarnu predvsem spodbujati mlade in neodvisne filmske ustvarjalce.

Specializirana revija The Hollywood Reporter je festival v Locarnu zaradi nekomercialne naravnanosti filmov v njegovem programu oklicala za evropski Sundance. In tej tradiciji ostaja zvest tudi pod novo umetniško vodjo Lili Hinstin, ki je bila na to mesto imenovana pred enim letom.

Nagradi za Hilary Swank in Johna Watersa

Festivala se kljub njegovi neglamurozni naravi udeležujejo tudi znana filmska imena, med drugim letos pričakujejo ameriško filmsko in televizijsko igralko Hilary Swank, ki bo prejela nagrado leopard club.

Med gosti bo tudi ameriški režiser, scenarist in igralec John Waters, ki ga bodo ovenčali s častnim leopardom za življenjsko delo.

Lani je glavno nagrado, zlatega leoparda osvojil film Namišljena dežela singapurskega režiserja Yeoja Siewa Huaja. Nagrado za najboljša igralca sta prejela romunska novinka Andra Guti za svojo vlogo v filmu Alice T in Južnokorejec Ki Joo-bong za vlogo v filmu Hotel ob reki. Nagrado občinstva pa je prejel film BlacKkKlansman ameriškega režiserja Spika Leeja.

Letos se v osrednjem tekmovalnem programu za zlatega leoparda, poteguje 17 filmov, 72. festival v Locarnu pa se bo sklenil 17. avgusta s podelitvijo lovorik.