Ljudje se sami sebi poklonijo na različne načine, velika umetnica Agnes Varda je to storila z avtobiografskim dokumentarcem. Foto: IMDb

V naslednjih dveh tednih bo festival prinesel več kot 50 filmov, ki jih bodo pospremile še okrogle mize in predavanja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Subversive Festival Celotni program festivala si lahko pogledate tukaj.

Dvanajsta izdaja Subversive Festivala bo v hrvaško prestolnico pripeljala več kot sto gostov, svetovno znanih intelektualcev, umetnikov, filmarjev in aktivistov, ki bodo sodelovali na predavanjih, predstavitvah in okroglih mizah v sklopu AlterEkonomskega in Balkanskega foruma. Skupna tema festivala in forumov je Evropa na robu.

Film Ray & Liz, ki ga podpisuje Richard Billingham, bo na Hrvaškem prikazan premierno. Foto: IMDb

Francoska filozofska srenja

V hrvaški prestolnici se bodo med drugimi mudili francoski filozofi in književniki Didier Eribon, Geoffroy de Lagasnerie in Edouard Louis, ki bodo sodelovali na okrogli mizi o pomenu oživljanja simbola francoske revolucije na ulicah velikih mest po Franciji, spregovorili bodo o naravi teh družbenih gibanj in zdajšnjih razmerah v državi pod Emmanuelom Macronom.

Gostje festivala bodo tudi izpostavljene feministične avtorice, katerih predavanja organizirajo v sodelovanju s Centrom za ženske študije. Predavateljica na londonski univerzi Goldsmiths Sara R. Farris bo spregovorila o svoji knjigi In the Name of Women's Rights. The Rise of Femonationalism, v kateri na primerih iz Francije, Italije in Nizozemske pojasnjuje porast števila žensk v konservativnih in nacionalistično-desničarskih gibanjih, znotraj katerih se bojujejo proti pravici do splava in ideologiji spola.

Aktualnost Marxove misli v tem stoletju

Politični ekonomist Michael Heinrich bo predaval o aktualnosti Marxove kritike politične ekonomije v 21. stoletju, profesor postkolonialnih študij in politične teorije na Univerzi v Bologni Sandro Mezzadra bo spregovoril o političnem organiziranju in družbeni mobilizaciji v dobi migracijskih tokov, politični ekonomist Riccardo Bellofiore pa se bo posvetil aktualnosti Rose Luxemburg za razumevanje današnje neoliberalne faze kapitalizma.

Več kot 50 igranih, dokumentarnih in kratkometražnih filmov se bo potegovalo za glavno nagrado festivala, Wild Dreamer. Preminuli francoski režiserki Agnes Varda so posvetili retrospektivo, poklonili pa se bodo tudi umrlemu ameriško-litovskemu filmarju Jonasu Mekasu.

Subversive Festival bo do 18. maja potekal v kinih Europa in Tuškanac, Kulturno-informativnem centru, Muzeju sodobne umetnosti in kulturnem centru Pogon Jedinstvo v Zagrebu.