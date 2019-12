Prizor iz nadaljevanke Bauhaus – Die neue Zeit (Bauhaus – Nova doba), ki je nastala v režiji Larsa Kraumeja. Foto: ZDF/zero one film/Constantin Television/Nadcon Film/Anke Neugebauer

Premiera nadaljevanke

Bauhaus - Nova doba

23. 12. ob 20:55

TV SLO 2

Najslavnejša umetniška akademija 20. stoletja

Ustanovitev šole Bauhaus velja za eno največjih prelomnic v razvoju upodabljajoče umetnosti in arhitekture preteklega stoletja. Sprva je delovala torej v Weimarju, nato pa se je preselila v Dessau. Tam je že naslednje leto začela delovati v stavbi, ki je bila pravzaprav povzetek zakonitosti oblikovanja, kot so jih elaborirali Gropius in njegovi sodelavci. Gropiusu je k sodelovanju uspelo pritegniti Paula Kleeja, Johannesa Ittena, Josefa Albersa, Herbeta Bayerja, Lászla Moholyja – Nagyja in Vasilija Kandinskega.

Enega osrednjih likov Dörte Helm upodablja Anna Maria Mühe. Foto: ZDF/zero one film/Constantin Television/Nadcon Film/Anke Neugebauer

Nadaljevanko boste lahko spremljali ob ponedeljkovih večerih na Televiziji Slovenija 2 (ponovitve bodo ob četrtkih na Televiziji Slovenija 1). V šestih 45-minutnih epizodah nadaljevanke Bauhaus – Die neue Zeit (Bauhaus – Nova doba) sledimo dogajanju v burnih letih po ustanovitvi te najslavnejše umetniške akademije 20. stoletja. Njena ustanovitev je pomenila utiranje poti sodobni umetnosti, čemur pa so stari mojstri in konservativna elita nasprotovali.

V prvi epizodi spoznamo Dörte Helm, eno izmed številnih novih študentov, ki so se v duhu Bauhausa otresli meščanskih pravil in se upirali vsakršnim omejitvam. Gropius jo je podpiral, vodja obveznega tečaja Johannes Itten pa je v njej videl meščansko dekle, ki ne zna drugega kot posnemati druge. Poleg Dörte so na akademiji študirali še Gunta Stölzl, Marcel Breuer in Johannes Auerbach.

"Specialisti za posamezna področja so ljudje, ki vedno znova zagrešijo iste napake," je ena izmed znanih izjav Walterja Gropiusa (1883–1969), ki je 12. aprila 1919 nastopil mesto prvega ravnatelja weimarske šole Bauhaus. Gre za arhitekta, ki ga poleg Le Corbusiera in Ludwiga Miesa van der Roha štejejo za utemeljitelja moderne arhitekture. Foto: Wikipedia Commons

Trn v peti nacionalsocialistov

Ena izmed programskih maksim Bauhausa je bila tudi integracija različnih področij oblikovanja – tako so stenski slikarji, oblikovalci notranje opreme in okrasnih predmetov ter arhitekti sodelovali in na ta način skupaj načrtovali celostno podobo objektov.

Šola je v očeh nacionalsocialistov, ki so leta 1932 že postali vodilna politična frakcija v Nemčiji, veljala za "leglo" svobodomiselnežev. Posledično so jo "izgnali" v Berlin, kjer je v naslednjem letu, torej ob dokončnem vzponu Adolfa Hitlerja na oblast, tudi prenehala delovati.

Nadaljevanko Bauhaus – Die neue Zeit (Bauhaus – Nova doba) je režiral Lars Kraume, ki je z Judith Angerbauer in Leno Kiessler poskrbel tudi za scenarij. V osrednjih vlogah pa nastopajo Anna Maria Mühe, August Diehl, Valerie Pachner, Ludwig Trepte in Birgit Minichmayr.



ponedeljek

TV SLO 2 četrtek

TV SLO 1 1. epizoda 23. 12. ob 20:55 26. 12. ob 22:22 2. epizoda 30.12. ob 20:54 2. 1. ob 22:15 3. epizoda 6. 1. ob 20:53 9. 1. ob 23:39 4. epizoda 13. 1. ob 22:11 16. 1. ob 23:40 5. epizoda 20. 1. ob 21:07 23. 1. ob 23:40 6. epizoda 27. 1. ob 21:08 30. 1. ob 23:40