Iz filma Srečno, Orlo! režiserke Sare Kern. Foto: Lev Predan Kowarski

Maraton slovenskih filmskih in videoustvarjalk naseljuje kinotečno platno že od poldneva in se ne bo prenehal svetlikati še vse do polnoči. Program je nastal pod kuratorskim očesom Varje Močnik.

Manj znani filmi krajših formatov

"V maraton slovenskih filmskih in videoustvarjalk smo vključile dela iz preteklih petindvajsetih let. Ker eno samo platno in en sam maraton ne zadoščata za prikaz plodovitega izraza slovenskih filmark, smo v program vključile manj znane filme krajših formatov, iz njega pa namerno izpustile priznane igrane in dokumentarne celovečerce," so zapisale organizatorke.

Iz filma Nežka režiserke Gaje Möderndorfer. Foto: Dejan Ulaga.

Umetnice, katerih dela si je danes mogoče ogledati v Kinoteki, so Zemira Alajbegović, Neven Korda, Nika Autor, Vesna Bukovec, Jasmina Cibic, Špela Čadež, Ana Čigon, Urška Djukić, Irena Gatej, Ester Ivakič, Simona Jerala, Hanna Szentpeteri, Sara Kern, Ema Kugler, Polonca Lovšin, Gaja Möderndorfer, Katarina Morano, Maja Prelog, Blaž Murn, Maja Prettner, Sonja Prosenc, Polona Sepe, Hanna Slak, Tina Ščavničar, Maja Šest, Maja Weiss, Barbara Zemljič, Tijana Zinajić in Gregor Andolšek.

Dramijo, kličejo k razmisleku in akciji

Ideja Živele! 25 let filma in videa je najprej zaživela kot skupinska razstava v galeriji Alkatraz, ki so jo okviru 25. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk odprli 24. septembra. Uvedel jo je performans Ane Čigon z naslovom Živele! Performativni aperitiv k videoumetnosti.

Kuratorici Vesna Bukovec in Ana Čigon na razstavi Živele! 25 let filma in videa predstavljata subjektiven nabor feministično in/ali družbenokritičnih del, ki dramijo, kličejo k razmisleku in akciji. Nekatera dela z razstave so danes prikazana še v kinu, nekaj izmed filmov pa bo do sredine oktobra predvajanih na 1. in 2. programu RTV Slovenija.

162 sodelujočih na 36 različnih dogodkih

V sklopu Mesta žensk se bo letos na 18 prizoriščih predstavilo 160 sodelujočih, novost pa je, da bo festival v manjšem obsegu potekal tudi v Mariboru in Zagrebu. Jubilejno festivalsko izvedbo, ki bo potekala do 13. oktobra, zaznamuje geslo #HerStory, ki se nanaša tako na njeno, žensko zgodovino kot na njeno, žensko zgodbo.